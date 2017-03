Không còn là IS, ai mới thật sự nguy hiểm nhất tại Syria?

CNN nhận định hiện tình thế đã khác và IS không còn là đối tượng trọng tâm.

IS không còn là trọng tâm

Nhóm thánh chiến Mặt trận al-Nusra (Jabhat al-Nusra) - một chi nhánh của al Qaeda tại Syria, có thể là nhóm nguy hiểm hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện nay.

Trong khi hai nhóm này có mục tiêu chung là thiết lập một Đế chế Hồi giáo (Caliphate) toàn cầu, hai bên đang sử dụng những cách thức khác nhau để đạt được điều đó.

Những năm trở lại đây, IS xuất hiện tràn ngập các mặt báo bởi những vụ tấn công kinh hoàng và việc chiếm được nhiều lãnh thổ ở Iraq cũng như Syria. Do vậy, IS chính là đối tượng Mỹ tập trung sức lực để tiêu diệt tại hai nước này.

Trong khi đó, al Qaeda đang tham gia cuộc chơi lâu dài một cách lặng lẽ. Trọng tâm của Mỹ là nhắm đến các cánh tay chủ chốt của al Qaeda ở những nơi khác, cho phép nhóm này tận dụng thời gian dư luận không chú ý đến mình nhiều và từ đó dần trở lại đấu trường toàn cầu một khi IS thất bại.

Chiến lược của al-Nusra là gì?

Trong khi IS kiểm soát các vùng lãnh thổ một cách tàn nhẫn, al-Nusra lại tranh thủ gây dựng các mối quan hệ địa phương, xây dựng năng lực để chống lại Mỹ trong tương lai.



Nhóm al-Nusra có thể là nhóm nguy hiểm hơn cả IS hiện nay. (Ảnh: CNN)

al-Nusra có năng lực và hoạt động hiệu quả, từ đó nhóm này cung cấp hỗ trợ cho cuộc chiến của phe đối lập chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

al-Nusra đang tận dụng sự đóng góp này để tạo quan hệ với người dân và các nhóm đối lập khác ở Syria. Sau đó, nhóm này sẽ vận động các mối quan hệ để đạt được sự thống trị. Tiếp đến, al-Nusra trực tiếp nhắm vào phe đối lập và đánh bại họ một khi có cơ hội, để đảm bảo rằng các lực lượng ôn hòa không tìm thấy chỗ đứng ở một nước Syria mới.

al-Nusra sẽ sử dụng tính hợp pháp thu được thông qua việc chiến đấu cùng phe đối lập để biến đổi xã hội Syria cho đến khi người dân Syria chấp nhận al Qaeda. Nhóm này đang tạo ra các cấu trúc quản lý, tương tự tòa án và các dịch vụ xã hội và sử dụng chúng để thay đổi các quan điểm tôn giáo của các nhóm đối lập và người dân Syria.

Nhóm này đã quản lý nhiều khu vực của Syria bằng một loại luật tôn giáo giống như IS dùng. Trong khi đó, thông qua các trại huấn luyện quân sự và tôn giáo cho trẻ em, al-Nusra đang tạo ra một thế hệ các chiến binh mới để phát động một cuộc chiến trong tương lai chống lại phương Tây.

Khả năng al-Nusra tồn tại cũng cao hơn IS. Nhóm này không trực tiếp kiểm soát nhiều lãnh thổ như IS. Đồng thời, sự “cộng sinh” chung một khu vực với phe đối lập giúp al-Nusra khó bị tấn công trực tiếp nếu không tấn công các nhóm đối lập Syria ôn hòa. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm sự ủng hộ từ người dân địa phương đã giúp nhóm này sống sót trong các cuộc không kích.

Mỹ không những đã để al-Nusra hoạt động tự do mà các chính sách của Mỹ tại Syria cũng đang vô tình tạo sự hỗ trợ và giúp nhóm này trong việc tuyển mộ.

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria đang gây nhiều thiệt hại cho các nhóm đối lập - lực lượng đang phải đối mặt với áp lực từ cả al-Nusra và IS. Hiện Mỹ vẫn còn các đồng minh có khả năng đối phó al-Nusra và IS. Tuy nhiên, việc Nga nhắm mục tiêu đến phe đối lập sẽ đẩy các nhóm này phụ thuộc vào al Qaeda, không phải vì họ muốn mà vì các nhóm đối lập “không còn chỗ dung thân”.

CNN cho biết các nhà hoạch định chính sách Mỹ phải hành động ngay lập tức để bảo vệ các nhóm đối lập này. Có như thế nguy cơ xuất hiện một đất nước Syria dưới sự thống trị của al Qaeda hay IS sẽ bị đẩy lùi. Để làm được điều đó, các nước phải tập trung nhắm đến nhóm al-Nusra thay vì IS như hiện nay.