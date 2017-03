Lãnh đạo phong trào Brexit bỏ ý định thành Thủ tướng Anh

Thành viên đảng Bảo thủ Boris Johnson, cựu thị trưởng London, vốn được đánh giá là ứng viên hàng đầu thay thế Thủ tướng Anh David Cameron sau khi ông từ chức vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, ngày 30-6 ông Johnson tuyên bố ngưng theo đuổi trở thành Thủ tướng Anh.

Tại cuộc họp báo ngày 30-6, nhiều người không nhận ra ông Johnson bỏ ý định theo đuổi chức thủ tướng khi ông liên tục kêu gọi thống nhất trong nội bộ đảng Bảo thủ cũng như thống nhất giữa hai bộ phận ủng hộ và phản đối Brexit.

Theo báo Financial Times (Anh), ông Johnson chỉ đề cập ý định ngưng theo đuổi chức thủ tướng vào tận cuối bài phát biểu của mình. “Sau khi tham khảo ý kiến các đồng nghiệp và trong Quốc hội, tôi kết luận rằng thủ tướng mới sẽ không phải là tôi.” Nhiều nghị sĩ Bảo thủ thất vọng rằng ông Johnson không đủ tự tin vào mình.



Ông Boris Johnson tuyên bố bỏ ý định thành Thủ tướng Anh trong cuộc họp báo ngày 30-6. Ảnh: WSJ



Quyết định của ông Johnson bắt nguồn từ việc một đồng minh của ông trong đảng Bảo thủ là Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove tuyên bố trước đó là chính thức tham gia chạy đua vào chức thủ tướng, cạnh tranh với ông Johnson.

Ông Gove nói trước nay ông không hề có ý định theo đuổi chức thủ tướng nhưng giờ ông không còn niềm tin ở ông Johnson, cho rằng ông Johnson không đủ khả năng lãnh đạo hoặc xây dựng được một đội ngũ đủ năng lực giải quyết các vấn đề sắp tới của Anh xuất phát từ Brexit. Ông Gove từng là Bộ trưởng Giáo dục, vốn rất bảo thủ về các chính sách đối ngoại.

Hai ông Johnson và Gove từng là bộ đôi quyền lực trong chiến dịch vận động Anh rời EU và được cho là sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau giải quyết các vấn đề nảy sinh sau trưng cầu dân ý Brexit. Tuy nhiên, quyết định chạy đua vào chức thủ tướng của ông Gove đã thay đổi điều này.

Ngoài ông Gove, ngày 30-6 Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May thuộc đảng Bảo thủ cũng tuyên bố bắt đầu chiến dịch chạy đua vào chức thủ tướng. Bà May khẳng định sẽ không để xảy ra khả năng Anh lại trưng cầu dân ý lần nữa và quay trở lại EU. Nữ nhà báo Sarah Vine của báo Daily Mail (Anh), vợ của ông Gove, tuyên bố ủng bộ bà May.