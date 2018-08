Lễ diễu binh ông Trump yêu cầu bị hoãn đến năm 2019

Lễ diễu binh được chuẩn bị theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra tháng 11 tới tại thủ đô Washington đã bị hoãn sang tận năm 2019.



"Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng đã lên kế hoạch diễu binh tôn vinh các cựu binh Mỹ và kỷ niệm 100 năm ngày chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Ban đầu, chúng tôi dự định tổ chức sự kiện này vào ngày 10-11 nhưng hiện đã thống nhất dời sang năm 2019" - người phát ngôn Lầu Năm Góc Rob Manning thông báo ngày 16-8.

Theo kế hoạch ban đầu, trong lễ diễu binh sẽ có binh sĩ mặc quân phục diễu hành, máy bay quân sự trình diễn, nhưng không có sự xuất hiện của xe tăng để giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.



Một buổi lễ diễu binh ở Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ dời lễ diễu binh ông Trump yêu cầu sang năm 2019. Ảnh: ABC NEWS



Cảm hứng tổ chức lễ diễu binh này đến với ông Trump sau khi ông được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời sang tham dự lễ diễu binh mừng quốc khánh Pháp ngày 14-7-2017. Ngay khi trở về Mỹ, ông Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nghiên tổ chức một lễ duyệt binh tương tự.



Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) được vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) mời sang Pháp tham dự lễ diễu binh mừng quốc khánh Pháp 4-7-2017. Ảnh: BLOOMBERG



Lầu Năm Góc không đưa ra lý do hoãn lễ duyệt binh nói trên. Tuy nhiên, một nguyên nhân có thể giải thích cho quyết định này là chi phí ước tính cho lễ diễu binh quá lớn.

Theo lời một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên, chi phí để tổ chức một lễ diễu binh theo đúng ý ông Trump là 92 triệu USD, gấp gần 8 lần so với con số 12 triệu USD dự kiến ban đầu. Gần nửa số tiền là chi cho các hoạt động không liên quan tới cuộc diễu binh mà để bảo vệ an ninh cho buổi lễ. Trong khoảng 92 triệu USD này, Lầu Năm Góc sẽ phải chịu 50 triệu USD và Bộ An ninh Nội địa chịu 42 triệu USD còn lại.