Lửa cháy Milwaukee

Bạo lực liên quan đến cảnh sát lại bùng phát ở Mỹ.

Tối 13-8 (giờ địa phương), 200 người đã xuống đường biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người ở Milwaukee (TP lớn nhất bang Wisconsin).

Một số người tức giận đã ném đá vào cảnh sát, phá và đốt xe cảnh sát, phóng hỏa nhiều cửa hàng.

Báo Milwaukee Journal Sentinel đưa tin một trạm xăng, một ngân hàng, một cửa hàng bán mỹ phẩm và một cửa hàng bán phụ tùng xe ô tô đã bị đốt.

Các nhân chứng nghe có nhiều tiếng súng nổ, có thể là súng bắn chỉ thiên.

Chính vì có tiếng súng nổ nên lực lượng cứu hỏa không thể can thiệp ngay để chữa cháy tại cây xăng.

Một cảnh sát ngồi trong xe cảnh sát phải nhập viện vì người biểu tình ném gạch đá vào và một viên gạch đã trúng vào đầu nạn nhân.

Sau đó tại cuộc họp báo, Sở Cảnh sát Milwaukee đã công bố thông báo có tiêu đề “Một sĩ quan cảnh sát Milwaukee đã bắn và giết chết một nghi can có súng trốn từ xe ô tô ở mạn bắc Milwaukee”.





Những người biểu tình phóng hỏa vào đêm 13-8 tại Milwaukee. Ảnh: FOX 6

Thông báo cho biết vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13-8, hai sĩ quan cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Milwaukee mặc cảnh phục đã chặn ô tô chở hai nghi can. Đây là cuộc tuần tra giao thông thường lệ.

Ngay sau khi xe dừng, hai nghi can đã rời xe và bỏ chạy. Các cảnh sát đuổi theo.

Trong lúc truy đuổi, một sĩ quan cảnh sát đã bắn hạ nghi can cầm súng bán tự động. Nghi can tử vong tại chỗ do trúng thương. Nghi can thứ hai cũng đã bị bắt sau đó.

Theo thông báo, nghi can bị bắn chết là nam giới 23 tuổi, cư trú tại Milwaukee, có tiền án nặng.

Sĩ quan cảnh sát bắn nghi can 24 tuổi, nam giới, đã làm việc sáu năm trong Sở Cảnh sát Milwaukee, trong đó có ba năm là sĩ quan.

Theo quy định, sĩ quan này phải chịu quản lý hành chính trong thời gian điều tra và kết quả xem xét tiếp theo của văn phòng công tố hạt Milwaukee.

Vụ nổ súng xảy ra trong khu phố có phần lớn là người da đen và là một trong những khu phố nghèo nhất TP.

Báo Milwaukee Journal Sentinel đưa tin một cuộc điều tra đã được mở để tìm hiểu sĩ quan cảnh sát đã sử dụng súng trong bối cảnh nào. Nếu nghi can chĩa súng vào cảnh sát thì cảnh sát nổ súng là hành động hợp pháp.