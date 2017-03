Malaysia và Indonesia điều tra vụ đánh bom Bangkok

Đơn vị gỡ bom đã vô hiệu hóa bom. Cảnh sát khẳng định quả bom mới không liên quan đến vụ đánh bom tuần trước.

Cùng ngày, báo The Nation (Thái Lan) đưa tin Tư lệnh cảnh sát quốc gia Somyot Pumpanmuang thừa nhận: “Chúng tôi không biết nghi can vụ đánh bom còn ở Thái Lan hay không nhưng tôi giả định như thế vì chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào”.

Ông cho rằng không thể tin tưởng máy ghi hình an ninh vì nhiều máy bị hư hỏng và cái nào còn hoạt động thì cho hình ảnh rất mờ, đặc biệt là các máy trên đường đào tẩu của nghi can vụ đánh bom. Ông nhận xét hầu hết lời khai nhân chứng đều không đáng tin cậy.

Cảnh sát bác bỏ báo cáo cho rằng nghi can đào tẩu sang Malaysia trên chuyến bay của hãng AirAsia. Cảnh sát Thái đã hợp tác với Malaysia và hãng AirAsia, cuối cùng nhận thấy nghi can nêu trong báo cáo cao 185 cm trong khi nghi can vụ đánh bom cao chỉ khoảng 170 cm.

Cảnh sát cũng đã xác minh báo cáo nêu nghi can thay áo màu vàng mặc áo màu xám tại bệnh viện Chulalongkorn nhưng không thể kết luận được vì các máy ghi hình ở bệnh viện đã hỏng. Trong khi đó, báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin cảnh sát Indonesia đang điều tra xem tổ chức “Chiến binh thánh chiến Đông Indonesia” có liên can đến vụ đánh bom ở Thái Lan hay không.