Máy tính chứa thông tin mật về ông Trump bị đánh cắp

CBS News dẫn các nguồn tin hành pháp của Mỹ cho hay các thám tử thuộc Sở Cảnh sát TP New York đang tìm kiếm một chiếc máy tính xách tay của mật vụ Mỹ bị đánh cắp. Máy tính này chứa các thông tin quan trọng và nhạy cảm.

Cơ quan mật vụ Mỹ đã xác nhận vụ mất máy tính. Theo CBS2, vụ đánh cắp xảy ra trước nhà của nữ nhân viên mật vụ tên Marie Argentieri ở quận Brooklyn, TP New York hôm 16-3. Trong khi đó, báo New York Post đưa tin chiếc máy tính xách tay bị lấy khỏi ô tô của nhân viên mật vụ.

Các nguồn tin nói rằng chiếc máy tính chứa các thông tin nhạy cảm, trong đó có thông tin về sơ đồ cấu trúc của Tháp Trump và kế hoạch sơ tán tòa nhà, các thông tin liên quan tới cuộc điều tra email của bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Một lối vào tòa nhà Trump Tower (Tháp Trump) của ông Trump. Ảnh: REUTERS

Một quan chức hành pháp nói với CBS News rằng cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu nhân viên mật vụ này là mục tiêu nhắm tới hay là nạn nhân của tội phạm cơ hội. Một số đồ đạc cá nhân của nhân viên mật vụ này cũng bị đánh cắp trong suốt vụ đột nhập.

Giới chức Mỹ đã nhanh chóng tìm cách lần theo dấu vết và xóa các dữ liệu trong máy tính từ xa nhưng không thành. Tuy nhiên, chiếc máy tính được cho là không chứa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào về Nhà Trắng. Cơ quan mật vụ Mỹ cũng cho biết chiếc máy tính chứa nhiều lớp an ninh bảo mật, khó mà có thể xâm nhập.

Ngoài máy tính xách tay, những huy hiệu cài áo phục vụ cho công việc của mật vụ Mỹ cũng đã bị đánh cắp. Các huy hiệu này được dùng để đến các sự kiện của ông Trump, Giáo hoàng Pope Francis, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc... Cả máy tính xách tay và huy hiệu đều được đặt trong ba lô. Nghi phạm đã lấy toàn bộ ba lô này đi.

Cơ quan mật vụ Mỹ mô tả nếu các thông tin trên máy tính này bị rò rỉ, đây sẽ là mối nguy hại cho an ninh quốc gia Mỹ. Cơ quan này cũng yêu cầu bất cứ ai có thông tin về vụ đánh cắp hãy liên hệ Sở Cảnh sát TP New York và văn phòng Cơ quan mật vụ Mỹ ở New York.