Mỹ: Hoạt động Internet rối loạn vì tấn công mạng

Sáng 21-10 (giờ địa phương), công ty dịch vụ mạng Internet hàng đầu của Mỹ Dyn Inc. (trụ sở ở TP Manchester, bang New Hampshire) bị tấn công mạng nghiêm trọng, theo hãng tin AP (Mỹ).

Dyn Inc. cho biết các trung tâm dữ liệu của mình hứng chịu ba làn sóng tấn công trong vài giờ. Vụ tấn công làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động truy cập Internet của người dùng vào các trang mạng thông dụng ở Mỹ, thậm chí ở cả châu Âu. Hàng chục triệu thiết bị có kết nối Internet bị dính mã độc.

Vì vụ tấn công này, hoạt động của hàng loạt trang mạng hàng đầu như Twitter, Netflix, Spotify, SoundCloud, trang chuyển tiền trực tuyến PalPal bị tê liệt khắp nước Mỹ.

Các trang báo điện tử của CNN, Guardian, Wired, The Boston Globe, The New York Times, HBO cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, đối tượng bị ảnh hưởng còn có hàng loạt công ty lớn ở Mỹ sử dụng dịch vụ Internet của Dyn Inc.



Một phần lớn nước Mỹ (màu đỏ) không thể truy cập vào rất nhiều trang mạng thông dụng trong ngày 21-10. Ảnh: DOWNDETECTOR.COM

Nhà Trắng gọi vụ tấn công này là có mục đích. Bộ An ninh nội địa Mỹ đã vào cuộc điều tra hình sự vụ tấn công.

AP cho biết đã có đối tượng nhận trách nhiệm, đó là nhóm hacker có tên New World Hackers. Tuy nhiên, không thể thẩm tra đây có phải là thủ phạm thật sự hay không.

“Chúng tôi làm thế chỉ để thử khả năng của Dyn Inc., không phải để thu hút chú ý của các cơ quan an ninh” - hai thành viên của New World Hackers với hai biệt danh Prophet và Zain nói với AP qua tin nhắn Twitter từ tài khoản @NewWorldHacking. Prophet nói mình ở Ấn Độ, Zain nói mình ở Trung Quốc.

Theo hai người này thì có hơn 10 thành viên của New World Hackers tham gia vụ tấn công. Cả hai đều nói việc tấn công mạng của Dyn Inc. là việc tốt vì đã làm rõ các vấn đề an ninh mạng.

Hai thành viên này cho biết trước đây đã từng nhận trách nhiệm các vụ tấn công các trang mạng, trong đó có tấn công vào trang ESPN.com hồi tháng 9, và trang BBC ngày 31-12-2015. Thậm chí, Prophet và Zain còn nói rằng mình từng tấn công mạng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo hai người này, có 30 người có quyền truy cập vào tài khoản @NewWorldHacking, trong đó có 20 người ở Nga và 10 người ở Trung Quốc.

Dyn Inc. cho biết mình không tuyên bố nhận trách nhiệm nào cả và đang làm việc với các cơ quan an ninh.