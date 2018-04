Mỹ-Pháp điều thêm xe quân sự tới Đông Bắc Syria

Mạng lưới truyền hình Al-Manar của Lebanon ngày 25-4 dẫn nguồn tin hiện trường cho biết Mỹ đã và đang thiết lập một căn cứ quân sự ở tỉnh Al-Hasakah, Syria trong khi Pháp cũng đã triển khai thêm các đoàn xe quân sự tới địa điểm này.

Theo nguồn tin, Washington đã điều các đơn vị quân sự, trong đó gồm nhiều phương tiện thiết giáp đến tỉnh Al-Hasakah và sau đó di chuyển tới TP Al-Shadadi ở phía Nam tỉnh này. Các phương tiện này khởi hành từ một căn cứ quân sự ở phía Bắc đập Khabour.



Nguồn tin an ninh người Kurd cho biết khoảng 150 binh sĩ Mỹ đã đến Đông Bắc Syria. Ảnh: AFP

Nguồn tin hiện trường tiết lộ thêm với kênh Al-Manar rằng ba xe quân sự được cho gắn cờ Pháp cũng đã tiến vào một căn cứ dân quân người Kurd ở Tây Bắc Hasakah.



Trong khi đó, hãng thông tấn Fars trích dẫn thông tin đăng trên trang web Moraseloun của Syria cho biết quân đội Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự nằm giữa thị trấn Tell Tamer và Tal Bidar ở tỉnh Hasakah.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rõ quan điểm của ông trước cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria.

“Mỹ cam kết mục tiêu duy nhất của họ là xóa sổ những kẻ khủng bố ở Syria, là đánh bại cái gọi là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhưng bất chấp mọi tuyên bố đó của họ, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump, Mỹ trên thực tế vẫn đóng quân ở bờ Đông sông Euphrates và không hề có ý định rời khỏi" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo các báo cáo truyền thông, Mỹ đã thiết lập các cơ sở quân sự ở Al-Hasakah cũng như ở Đông Deir ez-Zor trước đó trong tháng này, đã triển khai thêm trang thiết bị quân sự tới các tuyến phòng thủ của quân đội Syria. Về phía Pháp, Paris cũng được cho đã điều động các đoàn xe quân sự tới tiếp ứng các tay súng người Kurd - một động thái chứng minh cho tiết lộ của một quan chức cấp cao người Kurd hồi tháng 3, rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết đưa thêm quân tới khu vực nhằm làm cầu nối “hòa giải” giữa người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của ngoại trưởng Nga đến chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Trump bất ngờ hứa “sẽ rất sớm rút quân khỏi Syria”. Tuyên bố của ông Trump cũng khiến các quan chức cấp cao trong Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao ngã ngửa vì mâu thuẫn với chủ trương lâu nay của họ rằng binh sĩ Mỹ vẫn sẽ duy trì hiện diện ở Syria trong thời gian không xác định.

Liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu kể từ năm 2014 đã tiến hành các trận không kích vào những gì được mô tả là các mục tiêu IS. Liên quân Mỹ can thiệp quân sự vào Syria không được sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, cũng không được chính phủ Syria thông qua. Damascus nhiều lần cáo buộc quân đội Mỹ kéo vào Syria là “trái phép”.