New Zealand trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

Truyền thông New Zealand đưa tin nhà ngoại giao Mỹ liên quan đến cuộc điều tra có tên Collin White. Ông này đã rời khỏi New Zealand trong tình trạng bị gãy mũi và có một vết bầm đen trên mắt.

Chi tiết của vụ án hiện vẫn chưa được công bố. Theo trang The Guardian, cảnh sát New Zealand hôm 12-3 được thông báo về một vụ án xảy ra ở ngoại ô thủ đô Wellington có liên quan đến “một quan chức của Đại sứ quán Mỹ ở New Zealand”. Tuy nhiên khi cảnh sát ập đến thì nhà ngoại giao này đã rời khỏi đó.



New Zealand hôm 19-3 trục xuất một nhà ngoại giao của Mỹ vì những cáo buộc có liên quan đến một vụ án hình sự. Ảnh: GETTY IMAGES.

Cảnh sát New Zealand sau đó đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT) loại bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của nhà ngoại giao này, tuy nhiên Đại sứ quán Mỹ không chấp nhận yêu cầu trên.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully cho biết ông “thất vọng” trước lời từ chối của Mỹ và để đáp trả, nước này đã yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ buộc phải rời khỏi New Zealand.

Các nhà ngoại giao nước ngoài ở New Zealand có quyền miễn trừ khỏi các thủ tục tố tụng hình sự, tuy nhiên họ phải tuân theo pháp luật và bị miễn trừ ngoại giao nếu như bị nước sở tại yêu cầu.

“Chúng tôi hy vọng tất cả các nhà ngoại giao phải tuân theo pháp luật của đất nước chúng tôi và nếu như có vấn đề xảy ra, chúng tôi muốn cảnh sát phải được quyền điều tra” – Thủ tướng New Zealand Bill English khẳng định.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã “liên hệ với chính quyền New Zealand” về vấn đề trên và vẫn chưa thể đưa ra bình luận gì.