Nga bị nghi đứng sau tấn công mạng Quốc hội Anh

Dù cuộc điều tra chỉ mới được tiến hành và chưa có cơ sở chắc chắn để xác định danh tính tin tặc, nhưng Moscow vẫn bị coi là nghi phạm số một, theo tờ The Guardian.



Vụ tấn công mạng xảy ra vào ngày 23-6, gần 90 tài khoản email của các nghị sĩ Anh được cho là đã bị tấn công, một phát ngôn viên Quốc hội Anh cho biết. Lo ngại rằng có thể bị tống tiền, các nghị sĩ buộc phải khóa tài khoản email nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hệ thống mạng bị tấn công lần này của Anh được tất cả các nghị sĩ sử dụng, trong đó có cả Thủ tướng Theresa May và các bộ trưởng nội các của bà. Cơ quan an ninh Anh cho rằng cuộc tấn công có khả năng được thực hiện bởi một tổ chức chính phủ hơn là một nhóm tin tặc độc lập nào đó. Những chính phủ có thể tấn công mạng vào Anh rất ít, có thể là Nga, Triều Tiên, Trung Quốc và Iran, theo The Guardian.



Quốc hội Anh bị tấn công mạng, gần 90 tài khoản email của các nghị sĩ bị thâm nhập. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin an ninh cho biết: "Đây là một cuộc tấn công nghiêm trọng, có khả năng được nhà nước tài trợ". Tờ The Guardian dẫn lời các nghị sĩ cho biết Nga và Triều Tiên là hai nghi phạm lớn nhất bởi cả hai đều từng bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công mạng ở Anh trước đây.



Hồi tháng 5, Nga bị cho là có dính líu tới vụ tấn công hệ thống máy tính của Pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống, lấy dữ liệu từ chiến dịch của ông Emmanuel Macron và tiết lộ cho công chúng.

Ông Liam Fox, Bộ trưởng Thương mại quốc tế của Anh cho biết: "Chúng ta biết rằng các dịch vụ công bị tấn công, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi xảy ra vụ tấn công vào tài khoản email của quốc hội. Và đây cũng là một lời cảnh báo tới tất cả mọi người, dù ở trong Quốc hội hay ở nơi nào khác cũng cần phải làm mọi thứ có thể để duy trì an ninh mạng”.



Tờ The Guardian cho biết các tin tặc Nga do chính phủ chống lưng đang bị tình nghi đứng sau vụ tấn công mạng. (Ảnh minh họa)

Ngày 23-6, một email đã được gửi cho tất cả mọi người bị tấn công email ở Quốc hội với nội dung: "Sáng hôm nay, chúng tôi phát hiện ra hoạt động bất thường và bằng chứng về một cuộc tấn công mạng vào hệ thống máy tính”.

"Những tin tặc này cố gắng giành quyền truy cập vào email của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC) để xác định cách thức tấn công và đã thay đổi email để ngăn chặn tin tặc truy cập. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”.