Nga cảnh báo tấn công khu vực có lính Mỹ ở Syria

CNN ngày 7-9 dẫn lời một số quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Nga tuần trước đã hai lần gửi cảnh báo tới quân đội Mỹ rằng lực lượng nước này cùng với quân đội Syria sẵn sàng tấn công một khu vực mà lực lượng Mỹ cũng có mặt. Moscow khẳng định hiện có phiến quân trong khu vực mà Mỹ đang bảo vệ.



Quân đội Syria sắp tấn công tỉnh Idlib. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên của Nga làm gia tăng đáng kể lo ngại rằng lực lượng Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu Nga tổ chức tấn công như cảnh báo, theo CNN. Và Washington cũng đã phản hồi rằng Moscow không nên thách thức sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

CNN dẫn lời các nguồn tin nói tâm điểm lo ngại là căn cứ của liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu ở Al Tanf. Binh sĩ Mỹ đang giúp kiểm soát vùng cấm rộng 55km2 xung quanh Al Tanf. Do nằm sát biên giới Syria, Jordan và Iraq, vùng này được xem là một địa điểm chiến lược then chốt khi Mỹ, Iran và Nga cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực.





Cảnh sát quân sự Nga cùng với binh sĩ chính phủ Syria ở tỉnh Idlib ngày 1-6. Ảnh: AFP

Các nguồn tin không tiết lộ cách thức Moscow truyền đạt cảnh báo tới Washington. Tuy nhiên, họ khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford, đã nắm được thông tin. Và quân đội Mỹ trong khu vực có quyền tự vệ nếu bị tấn công, cũng sẽ không cần xin phép từ cấp cao hơn trước khi hành động.

Một quan chức nói với CNN: "Chúng tôi đã khuyên họ tránh xa Al Tanf. Chúng tôi sẵn sàng đáp trả. Mỹ không định chiến đấu chống chính phủ Syria hay bất kỳ nhóm nào có thể đang hỗ trợ họ. Tuy nhiên, nếu bị tấn công, Mỹ sẽ không ngại sử dụng sức mạnh cần thiết và tương xứng để bảo vệ mình, bảo vệ liên quân hoặc các lực lượng đối tác".



Dù vậy, giới chức Mỹ không tiết lộ loại vũ khí nào hay biện pháp nào được tính tới để bảo vệ lực lượng Mỹ.

Việc Nga lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện của tổ chức khủng bố Al Qaeda và IS ở vùng đệm này không phải chuyện mới, nhưng với một cuộc tấn công sắp nổ ra ở tỉnh Idlib do lực lượng chính phủ Syria tiến hành có sự yểm trợ của Nga, dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể xem đây là thời gian thuận lợi nhất để tiến hành nhiều chiến dịch tấn công, theo CNN.