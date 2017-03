Nga-Ukraine đối đầu tại tòa án quốc tế

Hôm nay (6-3), Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) bắt đầu xét xử vụ kiện của Ukraine yêu cầu Nga chấm dứt ủng hộ phe ly khai Ukraine, Reuters cho biết. Nhiệm vụ của ICJ là xử lý các tranh chấp giữa các quốc gia.



Ukraine đệ đơn kiện hồi tháng 1, cáo buộc Nga đã vi phạm các hiệp định chống khủng bố và chống phân biệt đối xử của LHQ với việc ủng hộ các nhóm ly khai ở Crime và đông Ukraine.

Nga trước sau vẫn phủ nhận gửi quân hay vũ khí sang đông Ukraine cho phe ly khai. Reuters nhận định Nga sẽ không chấp nhận quyền xét xử của ICJ.



Các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Ảnh: AP



Giao tranh ba năm qua đã làm khoảng 10.000 người chết và vừa bùng phát mạnh từ tháng trước. Trong đơn kiện của mình, Ukraine cáo buộc phe ly khai do Nga bảo trợ đã có hành động khủng bố khi đánh bom vào các khu dân cư và cả việc bắn hạ chiếc máy bay NH17 của Malaysia Airlines năm 2014 giết chết 298 người.

Tháng 9-2016, một đội điều tra từ sáu nước do Hà Lan dẫn đầu ra kết luận máy bay bị bắn rơi bằng tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất được phóng từ địa điểm do phe ly khai Ukraine kiểm soát. Nga bác bỏ kết luận này, cho rằng vì thành kiến và có động cơ chính trị.

Quá trình xét xử của ICJ sẽ phải mất hàng năm. Phán quyết của ICJ có giá trị ràng buộc, tuy thế ICJ lại không có công cụ để bắt buộc các bên tuân thủ, theo Reuters.