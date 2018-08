Ngoài Nga, Mỹ điểm danh loạt nước có thể can thiệp bầu cử

“Tôi có thể chắc chắn rằng đó thực sự là mối quan ngại về an ninh quốc gia liên quan tới sự can thiệp của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên mà chúng ta đang có những biện pháp để ngăn chặn. Vì thế cả bốn quốc gia đều đáng quan ngại” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngụ ý thêm tới Nga trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 19-8.

“Ông đã phát hiện bất kỳ động thái cụ thể nào liên quan tới Trung Quốc trước đây chưa?” - người dẫn chương trình hỏi ông Bolton.



Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: RT

“Tôi sẽ không đi vào cụ thể về những gì tôi thấy hay không thấy nhưng tôi có thể nói rằng nếu nhìn vào cuộc bầu cử năm 2018, hiện có bốn quốc gia mà chúng tôi đang quan ngại nhất” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói.



Ông Bolton đưa ra những bình luận trên sau khi ông nhận được câu hỏi liên quan tới dòng trạng thái trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nói rằng thật ngớ ngẩn khi chỉ tập trung vào Nga trong khi mối đe dọa can thiệp bầu cử cũng có thể đến từ Trung Quốc.

Tổng thống cho rằng các nhà điều tra nên mở rộng phạm vi cuộc điều tra về khả năng các nước bên ngoài can thiệp bầu cử Mỹ, không nên chỉ tập trung vào riêng Nga.

“Tất cả những gã khờ đang chỉ tập trung vào Nga nên bắt đầu nhìn sang một hướng khác, đó là Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc, nếu chúng ta thông minh, cứng rắn và chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ hòa hợp với tất cả” - ông Trump viết hôm 18-8.

Giữa lúc cuộc bầu cử diễn ra tháng 11 đang đến gần, giới chức Mỹ gia tăng lo ngại can thiệp bầu cử từ nước ngoài. Trước đó, Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coat tuyên bố mặc dù người Nga vẫn chưa mở một “chiến dịch mạnh mẽ” để làm gián đoạn các cuộc bầu cử nhưng họ chỉ cần “một cú nhấp chuột từ xa” - theo RT.

Ngoài ra, một số chính trị gia cũng tin rằng có bàn tay của người Nga trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Nữ diễn viên Mỹ đồng thời là nhà hoạt động Alyssa Milano đã lên tiếng đổ lỗi cho Nga can thiệp bầu cử giữa kỳ ở bang Ohio vừa qua. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bill Nelson tỏ ra khá ám ảnh với “sự xâm nhập” của người Nga mà ông cho là có thể đã diễn ra ở một số hạt nhất định của bang Florida trước thềm diễn ra bầu cử giữa kỳ. Ông Nelson nói Nga đã xâm nhập vào hệ thống bầu cử Florida và có thể xóa dữ liệu cử tri đăng ký trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 tới, nếu Mỹ không có biện pháp bảo vệ, đối phó.

Iran và Triều Tiên nhiều lần bị cáo buộc nỗ lực tấn công mạng ở Mỹ, chủ yếu liên quan tới mục đích trộm cắp. Trong khi Iran nhiều lần bị tố tập trung vào ăn cắp các bí mật quốc gia của Mỹ thì các tin tặc quân đội Triều Tiên lại tìm cách kiếm tiền cho đất nước. Mỹ chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công mạng bằng mã độc WannaCry năm 2017 dù không đưa ra bằng chứng, theo RT.



Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên các tướng lĩnh. Ảnh: NK News

Lo ngại về những hành động nguy hiểm của Trung Quốc, một số chính trị gia tin rằng Trung Quốc có một “chiến lược dài hạn nhằm thay thế Mỹ trở thành cường quốc số một thế giới và quốc gia có tầm ảnh hưởng trên thế giới”.



Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có xu hướng leo thang. Hai bên đã lần lượt áp thuế lên hàng tỉ USD hàng hóa của nhau.

Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp áp thuế là cần thiết cho an ninh quốc gia của Mỹ, song các nghị sĩ phản đối các động thái thương mại này, cho rằng chúng sẽ gây thiệt hại cho người lao động Mỹ. Vào cuối tháng này, các quan chức Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm cấp thấp về vấn đề thương mại.