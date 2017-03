Nuôi voi rừng: Thú vui ‘quyền lực’ của giới thượng lưu

Theo tờ South China Morning Post, những người giàu có tại Sri Lanka thường chọn voi con làm vật nuôi thể hiện quyền lực của mình. Điều này cũng đã thúc đẩy các nhà bảo tồn động vật và chính phủ thực hiện các chính sách để bảo vệ số lượng voi nước này.



Ở Sri Lanka, voi được coi là một linh vật của Phật giáo vì vậy việc bắt và nuôi giữ chúng là bất hợp pháp. Tuy nhiên thì các nhà chức trách cho biết, trong vòng 10 năm qua người ta đã đánh cắp hơn 40 chú voi từ công viên quốc gia để làm vật nuôi.

Theo chuyên gia voi châu Á Jayantha Jayewardene: “Những người giàu muốn nuôi voi trong nhà để tạo vị thế cho họ”. Giới quý tộc ở Sri Lanka trước đây cũng có truyền thống giữ một đàn bò hoang dã để khẳng định vị thế xã hội.



Giới thượng lưu Sri Lanka xem voi con là vật nuôi biểu trưng cho vị thế xã hội và quyền lực



Đầu năm nay, một con voi được dùng làm quà tặng cho Thủ tướng New Zealand ông John Key trong chuyến thăm của ông đến Sri Lanka. Việc này đã gây nên một làn sóng phản đối từ các nhà bảo vệ động vật. Theo Jayewardene những chú voi có thể sẽ chết dần vì mục đích thương mại bất hợp pháp.

Ông cho biết: “Những tên bắt trộm thường giết voi mẹ để bắt được voi con, do bản năng làm mẹ của voi rất mạnh mẽ. Họ dùng súng để xua đuổi voi mẹ, và đôi khi giết chết cả voi mẹ”. Người ta tiêm thuốc an thần để bắt voi dễ dàng hơn, dẫn đến nhiều trường hợp giết chết voi con do quá liều.

Ở Sri Lanka, cố ý giết voi bị xem như một tội nghiêm trọng và có thể sẽ bị tử hình. Mặc dù vậy, chưa có ai bị truy tố trong nhiều thập kỷ qua. Hai năm trước, một nhóm các nhà bảo vệ dộng vật đã tố cáo một kẻ trộm voi con, nhưng chính phủ đã không đưa ra hành động xử phạt. Trong năm 2013, các nhà bảo tồn động vật bắt đầu nghi ngờ một số người trong chính quyền của cựu lãnh đạo Mahinda Rajapaksa bao che cho các kẻ tham gia sau trộm cắp voi thuần.

Những kẻ trộm chấp nhận những rủi ro vì các khoảng tiền rất lớn mà họ thu được. Theo South China Morning Post, một chú voi con được bán với giá 125.000 USD. Một số người đứng đầu của quốc gia cũng liên quan. Tháng trước, thẩm phán Thilina Gamage đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đang giữ một con voi nhỏ nuôi trong nhà như vật cưng. Hiện ông Gamage đang tại ngoại chờ xét xử và đã bị Ủy ban Tư pháp đình chỉ chức vụ.



Hơn 40 voi con trong công viên quốc gia đã bị bắt trong thập kỷ qua



Vào tháng ba, cảnh sát cũng bắt giữ một nhà sư tên Uduwe Dhammaloka vì nuôi giữ một con voi hai tuổi trong chùa. Tuy nhiên, ông nói không biết hành động của ông là bất hợp pháp. Ông khẳng định với tòa sơ thẳm: ”Tôi không bắt voi, nó bị bỏ rơi ở chùa. Tôi nuôi nó giống như mình nuôi chó mèo mà người ta để lại chùa vì không đủ khả năng nuôi.” Bây giờ Dhammaloka đang được tại ngoại, ông phải đối mặt với tội trộm cắp tài sản nhà nước và có thể nhận hình phạt là 3 năm tù.

Bộ trưởng Động vật hoang dã ông Gamini Jayawickrama Perera nói với quốc hội, khẳng định ông đang quyết tâm ngăn chặn việc buôn bán voi bất hợp pháp. Chính phủ đã ngừng truyền thống dùng những chú voi con "mồ côi" ở chùa Pinnawala để làm quà tặng. Tuy nhiên, điều này phải đối mặt với áp lực từ các ngôi chùa hàng đầu của đất nước. Họ nói rằng chính phủ đang khiến cho các lễ hội tôn giáo hàng năm không có đủ voi thuần hóa để tổ chức.

Trưởng ban tổ chức lễ hội của Chùa Răng tại Sri Lanka, ông Nilanga Dela cho biết có ít nhất 80 con voi đã được yêu cầu phục vụ cho sự kiện lịch sử của thành phố cổ Kandy. Trong sự kiện này, Xá lị Phật được đặt trên lưng voi để diễu hành tại thành phố.

Phía chính phủ Sri Lanka khẳng định lượng voi thuần chủng hiện nay tại đất nước này là gần 200 cá thể. Nhưng theo ông Dela, số lượng voi thuần hóa hiện tại ở Sri Lanka ít hơn 125 con. ”Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống khủng hoảng. Chúng ta không có đủ số lượng voi thuần chủng cần có”, ông cho biết.