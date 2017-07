Ông Trump can thiệp giúp 6 nữ sinh Afghanistan vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đích thân can thiệp cho một nhóm 6 nữ sinh Afghanistan vào Mỹ.



Số là 6 nữ sinh này nộp đơn xét cấp visa lên Bộ Ngoại giao Mỹ để được nhập cảnh tham dự cuộc thi Robot Thách thức Toàn cầu đầu tiên sẽ diễn ra ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 15 đến 18-7 tới, nhưng bị từ chối 2 lần. Bộ Ngoại giao không nói lý do nhưng theo Politico, một lý do chính khiến dân Afghanistan bị từ chối vào Mỹ là lo họ sẽ tìm cách ở lại dù visa hết hạn.



Các nữ sinh luyện lắp ráp, vận hành robot ở tỉnh Herat (Afghanistan) ngày 6-7. Ảnh: AP



Thái độ từ chối của Bộ Ngoại giao Mỹ gây bất bình ở Afghanistan và cả ở Mỹ khi có thông tin các nữ sinh này đã nỗ lực rất nhiều để chế tạo robot cũng như trải qua hành trình gian khổ xin visa. Thiết bị để chế tạo robot được đặt mua từ nước ngoài nhưng lại bị kẹt ở hải quan, các nữ sinh phải dùng vật dụng trong nhà mình thay thế, chế tạo robot. Để xin cấp visa, các nữ sinh bất kể hiểm nguy của một đất nước có nội chiến, 2 lần di chuyển hàng trăm km từ tỉnh Herat đến đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul.

Các nữ sinh không được cấp visa, nhưng robot các em chế tạo đã vào được đất Mỹ. Các em lên phương án xấu nhất, nếu cuối cùng vẫn không được đến Mỹ thì sẽ theo dõi cuộc thi của robot mình qua Skype.



Các nữ sinh tại trung tâm huấn luyện điều khiển robot ở tỉnh Herat (Afghanistan) ngày 4-7. Ảnh: AP



Việc cấm nhập cảnh này lần nữa nhắc lại sắc lệnh hành pháp của ông Trump cấm dân một số nước Hồi giáo nhập cảnh, dù Afghanistan không nằm trong danh sách này. Ngoài ra, nhiều người Mỹ lo ngại việc từ chối visa này sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan.

Khi biết sự việc, ông Trump yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia can thiệp. Bộ An ninh nội địa quyết định cho 6 thiếu nữ này đến Mỹ 10 ngày.

Cuộc thi đấu robot này có 160 nước tham gia. Đáng chú ý đội đầu tiên đến Mỹ là Iran – một trong 6 nước Hồi giáo bị cấm nhập cảnh vào Mỹ (Iran, Syria, Sudan, Somalia, Yemen, Libya).