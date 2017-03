Philippines: Phiến quân mang cờ IS cướp ngục, 23 tù nhân trốn thoát

AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết khoảng 50 thành viên của nhóm vũ trang Maute đã tấn công nhà tù ở TP Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines hôm 28-8, giải thoát cho 23 tù nhân.

Trong số các tù nhân vượt ngục có tám đồng bọn của nhóm mới bị bắt giam khoảng một tuần trước đó. 15 người còn lại bị bắt giam với các tội danh khác, cảnh sát trưởng địa phương, ông Acmad Tabao nói.

Các thành viên của Maute bị bắt giữ hôm 22-8 sau khi binh sĩ Philippines tại một chốt kiểm soát phát hiện nhiều bom tự chế và súng trên chiếc xe tải mà chúng điều khiển.



Phiến quân Maute mang theo cờ IS ở Philippines cướp ngục, 23 tù nhân trốn thoát. Ảnh: SCMP

Trong một báo cáo, ông Tabao cho biết có hai người phụ nữ đến cổng nhà tù, yêu cầu cảnh vệ mở cửa tù để giao thức ăn cho tù nhân. Khi cổng nhà tù vừa mở ra, những người đàn ông trùm đầu đã xông vào nhà tù khiến cảnh vệ không kịp trở tay. Cảnh vệ nhà tù bị lấy đi hai khẩu súng trường trước khi các tay súng giải phóng tù nhân.



Những tay súng hét lên "Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) trước khi vọt lên chiếc xe tù chạy tới một cái hồ gần đó. Các thành viên của nhóm vũ trang Maute sau đó leo lên thuyền bỏ trốn còn những người tù khác tản ra khắp nơi. Sau vụ tấn công, nhà tù lỗ chỗ vết đạn, một chiếc tivi bị vỡ tan tành.

Những tay súng cướp ngục hôm 28-8 được nhìn thấy mang theo cờ IS khi thực hiện vụ tấn công. Giới chức địa phương cho biết họ đang điều tra vụ cướp ngục cũng như lý do tại sao an ninh nhà tù không được siết chặt khi những nghi phạm nguy hiểm bị bắt giam tại đây.

Maute là một trong những nhóm phiến quân Hồi giáo ở khu vực Mindanao, miền Nam Philippines. Nhóm này từng thực hiện nhiều vụ đánh bom và bắt cóc con tin ở Philippines và thề trung thành với IS.