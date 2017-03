Philippines vừa đối phó vừa làm ăn

Cùng ngày hội đàm với Phó Thủ tướng Uông Dương (ngày 17-3), Tổng thống Duterte đã hội đàm với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại Davao. Hai bên đã trao đổi về vấn đề biển Đông, khủng bố, khai mỏ và tiến trình hòa bình ở Mindanao. Úc cam kết viện trợ 40 triệu USD trong sáu năm nhằm xây dựng hòa bình ở Mindanao. Hai bên cũng đã nhất trí duy trì tự do và an ninh hàng hải. Trước đó, phát biểu tại Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Albert del Rosario ở Manila, Ngoại trưởng Julie Bishop đã kêu gọi ASEAN và TQ nhanh chóng ký kết một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông mang tính chất ràng buộc pháp lý. Bà khẳng định Úc phản đối bồi đắp và quân sự hóa các đảo nhân tạo. Bà giải thích Úc ủng hộ vai trò lãnh đạo của Mỹ về bảo vệ trật tự khu vực nhưng cũng cam kết xây dựng quân đội Úc mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích an ninh riêng. Tháng rồi, trong hội đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, bà tuyên bố: “Úc sẽ không gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh”. Hồi đầu tháng 3, bà tuyên bố Úc không tham gia tuần tra chung với Indonesia ở biển Đông. Trong bài viết trên báo The Australian ngày 18-3, cựu Ngoại trưởng Úc Bob Carr, Giám đốc Viện Nghiên cứu quan hệ Úc-Trung (ĐH Công nghệ Sydney), nhận định chính sách biển Đông mang tính chất thực dụng của Úc là giải pháp tốt nhất. Ông ghi nhận cách đây 18 tháng, ba đô đốc Mỹ mong muốn Úc hành động ngăn chặn TQ xây đảo nhân tạo ở biển Đông. Tháng 12-2016, Đô đốc Harry B. Harris đã khuyến khích Úc tổ chức chiến dịch tự do hàng hải riêng. Cuối cùng Úc nói không với Mỹ vì đã quyết định tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, một sáng kiến của TQ. Ông nhận xét Úc đã chú ý đến hai vấn đề. Đầu tiên, không có quốc gia đồng minh, đối tác hay bạn bè với Mỹ có lợi khi đưa hải quân đến các thực thể TQ đòi chủ quyền. Kế đến, các nước Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam vẫn duy trì quan hệ với TQ.