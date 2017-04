Siêu bom 10 tấn của Mỹ tiêu diệt 36 tay súng IS

CNN đưa tin, vụ nổ khởi nguồn từ một quả bom mang số hiệu GBU-43/B với biệt danh “mẹ của mọi loại bom” mà Mỹ ném xuống tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan/Afghanistan, đã phá hủy ba đường hầm cùng với vũ khí và đạn dược của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết không có dân thường nào bị thương.

Với công suất phá hủy một khu vực tương đương với chín khu phố, quả bom dài 9 m, nặng gần 10 tấn này là loại vũ khí phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng một siêu bom như vậy trong một trận chiến.



Một quả bom GBU-43 phát nổ tại căn cứ không quân Eglin, Florida, Mỹ ngày 21-11-2003. Ảnh: Getty

Một người dân địa phương sống cách nơi xảy ra vụ nổ 2 km cho hay anh ta đã nghe một “tiếng nổ cực lớn làm rung chuyển các cửa sổ của nhà chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều kinh hoàng, mấy đứa con và vợ tôi thì khóc. Chúng tôi cứ nghĩ nó đã xảy ra ngay trước cửa nhà chúng tôi” – người này nói.



Giới chức cho biết IS đang sử dụng một hệ thống hang động và đường hầm để ẩn náu đối phó với các cuộc tấn công thông thường. Các căn cứ của IS bị trúng bom MOAB nằm ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar, một khu vực dân cư thưa thớt, có khoảng 600-800 chiến binh IS hoạt động, theo quân đội Mỹ.

Nguồn tin địa phương nói với CNN rằng có hơn 3.000 hộ gia đình đã chạy trốn khỏi huyện Achin trong năm qua. Một cư dân khác cho biết không có dân thường sinh sống trong khu vực do IS kiểm soát này.

Lầu Năm Góc cho biết việc không quân Mỹ đã cho thả quả bom phi-hạt-nhân nặng 10 tấn nhắm vào một mục tiêu IS ở Afghanistan là được “thiết kế để giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Afghanistan và Mỹ đang tiến hành các hoạt động trong khu vực, đồng thời tối đa hóa việc tiêu diệt các chiến binh và cơ sở vật chất của IS”.