Sốc: Bác sĩ phẫu thuật đánh chết bệnh nhân

AFP dẫn tuyên bố của Ủy ban điều tra Belgorod cho biết vụ việc xảy ra tại bệnh viện ở phía nam TP Belgorod hôm 29-12. Đoạn video quay toàn bộ vụ việc được tung lên trang web Youtube và cũng được đài truyền hình quốc gia Nga phát sóng.

Ảnh chụp từ video cho thấy viên bác sĩ đánh một bệnh nhân đang cởi trần (Nguồn: Hindustantimes)

Trong video, viên bác sĩ to khỏe lôi bệnh nhân cởi trần khỏi bàn khám bệnh, hét lên: “Tại sao mày đụng vào y tá?”. Bác sĩ này đẩy bệnh nhân ra cửa. Khi người này quay trở lại, viên bác sĩ đấm một cú cực mạnh vào mặt bệnh nhân. Nạn nhân ngã vật xuống đất. Sau đó, bác sĩ trên còn xô xát với một người khác đi cùng bệnh nhân trên. Chỉ vài phút sau, các nhân viên bệnh viện nhận ra bệnh nhân nằm bất động trên sàn nhà.

Không rõ lý do vì sao mãi đến hôm nay Ủy ban Điều tra thành phố Belgorod mới tuyên bố mở cuộc điều tra vụ việc và cho biết bác sĩ trên manh động vì nạn nhân đá một y tá trong lúc được chữa trị. Do đó, các nhà điều tra cho biết vị bác sĩ trên giết người là do sơ suất và có thể bị phạt tù hai năm. Các nhà điều tra cũng bác bỏ sự chậm trễ trong điều tra, nói rằng họ đã vào cuộc điều tra ngay ngày hôm sau nhận được thông báo từ bệnh viện.

Viên bác sĩ đã bị sa thải nhưng không bị bắt giữ sau khi ký vào bản cam kết ông sẽ không bỏ đi đâu trong suốt quá trình điều tra.

Truyền thông Nga cho biết bác sĩ này là Ilya Zelendinov, một chuyên gia phẫu thuật. Bệnh nhân tên Yevgeny Bakhtin, 56 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cũng đã ra lệnh cho cơ quan giám sát y tế nhà nước điều tra vụ việc. Nhiều người chỉ trích việc các bệnh viện Nga luôn che giấu thông tin và hiếm khi bồi thường bệnh nhân mỗi khi mắc sai sót dẫn đến chết người. Năm ngoái, hai người Nga đã mang súng xông vào bệnh viện bắn chết một số bác sĩ vì điều trị sai sót. Cả hai đều tự sát tại hiện trường.