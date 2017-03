Sữa bột Trung Quốc lại dính bê bối hóa chất

Sữa nhiễm độc trở thành một chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc sau vụ sữa bị nhiễm melamine năm 2008, làm thiệt mạng ít nhất 6 trẻ em và gây ra ngộ độc cho hàng ngàn trẻ em.



Hôm thứ 3 (24-6), Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Trung Quốc cho biết đã phát hiện lượng nitrat vượt mức cho phép trong năm lô sản xuất sữa bột của công ty Guanshan Dairy Co Ltd và sẽ sớm được kiểm tra chi tiết.



Ảnh chụp một góc quầy hàng sữa bột trẻ em trong một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Lượng selenium quá mức cũng được được tìm thấy trong một lô sữa bột khác được sản xuất bởi Xi'an Guanshan Dairy Co Ltd và Shengtang Industry Co Ltd . Tất cả các sản phẩm này được làm từ sữa dê.

Các cơ quan giám định cho biết bản thân nitrate là vô hại nhưng có thể trở nên độc hại nếu nó gặp phải các loại vi khuẩn. Cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa phê duyệt selenium là một chất dinh dưỡng phù hợp để sử dụng trong công thức sữa cho trẻ sơ sinh.

Trong một thông báo ngày 19 tháng 6 đã được đăng trên trang web riêng, Công ty Sữa Thiểm Tây Guanshan cho biết sẽ thu hồi các sản phẩm không hoàn thiện và tạm ngưng sản xuất để giải quyết vẫn đề này.