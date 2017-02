Tạp chí Đức bảo vệ biếm họa 'nhạy cảm' về ông Trump

Phát hành ngày 4-2, trang bìa tạp chí Der Spiegel là hình vẽ tổng thống nước Mỹ một tay cầm con dao dính máu, một tay giơ cao đầu tượng thần Tự do. Chú thích trên ảnh đề: “America First” (Nước Mỹ là trên hết - slogan tranh cử của ông Trump).



Trước đó, ông Trump và cố vấn đã có một loạt những chỉ trích nhằm vào chính sách người nhập cư của chính quyền Berlin. Những chỉ trích này đã khiến quan hệ Đức-Mỹ nhanh chóng xấu đi.

Trang bìa tạp chí Der Spiegel đã gây tranh cãi dữ dội trên truyền thông nước Đức và toàn thế giới. Trước phản ứng này, Tổng Biên tập Klaus Brinkbaeumer chia sẻ với hãng tin Reuters rằng ông cảm thấy rất ngạc nhiên. “Tờ Der Spiegel không định khiêu khích ai cả” - ông nói.



Trang bìa tờ tạp chí Der Spiegel ngày 4-2 gây tranh cãi. Ảnh: DER SPIEGEL



“Chúng tôi muốn cho thấy điều gì đang bị ảnh hưởng ở đây. Nó chính là dân chủ, đó là sự tự do, là tinh thần tự do báo chí, tự do công lý. Tất cả đang bị đe dọa nghiêm trọng” - ông nhấn mạnh. “Chúng tôi chỉ đang bảo vệ nền dân chủ… Bây giờ có phải thời điểm nghiêm trọng không? Có đấy”.

Alexander Graf Lambsdorff, thành viên đảng Dân chủ tự do Đức (FDP) và phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, cho rằng trang bìa này “thật bất nhã”.

Tờ Die Welt nghĩ bức biếm họa này lại “đang làm hại báo chí”. Một tờ báo ngày khác ở Đức, Frankfurter Allgemeine Zeitung, nói rằng nó “chính là thứ Trump cần - một hình ảnh méo mó của chính ông ta, mà ông ta có thể sử dụng để làm méo mó thêm hình ảnh của báo chí”.

Trước đó, ông Trump đã chỉ trích Thủ tướng Angela Merkel, người mà cựu Tổng thống Obama coi là “một đồng minh tài cán”. Ông Trump nói bà Merkel đã phạm “sai lầm kinh khủng” với chính sách nhập cư mở cửa của bà. Cố vấn thương mại của ông Trump cũng từng cáo buộc Đức sử dụng đồng euro “rẻ mạt” để chiếm ưu thế so với Mỹ và các nước châu Âu khác.