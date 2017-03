Tây Ban Nha bắt người bán áo thun tuyên truyền cho IS

Người đàn ông Tây Ban Nha này bị cảnh sát bắt giữ đêm ngày 11-8 ở Naron, một khu vực phía tây bắc Tây Ban Nha.



Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, tại cửa hàng và trang web trực tuyến của mình, người đàn ông này đã bán một loạt các trang phục với hình ảnh tuyên truyền cho tổ chức IS và nhóm chiến binh Hồi giáo Harakat Sham al Islam.

Những loại quần áo đó bao gồm áo thun có in hình ảnh con tin Alan Henning bị IS chặt đầu hồi năm ngoái, cùng với chiến binh của IS và lá cờ của tổ chức này.

Những hình ảnh do chính phủ Tây Ban Nha công bố đã cho thấy người đàn ông này bán rất nhiều loại trang phục, bao gồm áo nỉ, áo thun, túi xách và trang phục trẻ em. Chúng đều có in khẩu hiệu bằng tiếng Ả Rập của Nhà nước Hồi giáo hay nhóm chiến binh Harakat al Sham Islam.

Áo thun được bán cho khách hàng người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với giá 14 euro.

Những mẫu áo phông có in hình IS hành quyết tù nhân hoặc khẩu hiệu của nhóm khủng bố. (Ảnh: Reuters)

Bộ nội vụ Tây Ban Nha trong một tuyên bố đã cho biết, người đàn ông này bị buộc tội sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền cho Hồi giáo, đồng thời “coi thường và làm nhục nạn nhân của nạn khủng bố thánh chiến.”

Cũng theo Bộ Nội vụ, từ đầu năm đến nay, 47 người bị buộc tội liên kết với lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã bị nước này bắt giữ. Cuộc tấn công Hồi giáo tồi tệ nhất lịch sử châu Âu từng xảy ra vào năm 2004 tại Tây Ban Nha, khi vụ đánh bom xe lửa ở Madrid khiến 191 người thiệt mạng.