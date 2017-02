Triều Tiên phóng tên lửa, chỉ là màn chào sân?

Trung Quốc sẽ tiếp tục lưỡng lự Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tháng 2-2017 tuyên bố sẽ phản ứng “đáp trả quyết liệt” trước bất kỳ động thái khiêu khích nào của Triều Tiên và tái xác nhận cam kết triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc lại kịch liệt phản đối kế hoạch vì cho rằng nó sẽ đe dọa an ninh nước này. Hồi tháng 11-2016, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra loạt biện pháp trừng phạt mới áp đặt lên Triều Tiên. Mặc dù Bắc Kinh ủng hộ các biện pháp này nhưng giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn tăng mạnh, theo Washington Post. TS Euan Graham, Giám đốc an ninh quốc tế tại Viện Lowy (Úc), nhận định Trung Quốc muốn Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân nhưng không sẵn sàng đưa ra các biện pháp mạnh tay để gây áp lực lên chính quyền ông Kim Jong-un. _____________________________ 60 là số lượng đầu đạn hạt nhân mà Triều Tiên đủ khả năng sản xuất. Theo một báo cáo tình báo bí mật của Mỹ và Hàn Quốc mà tờ Korea Joongang Daily tiếp cận được ngày 8-2, Triều Tiên hiện sở hữu 758 kg uranium đã được làm giàu và 54 kg plutonium.