Vụ bê bối dầu bẩn Đài Loan: Chủ tịch tập đoàn bị kết tội 235 tội danh

Cơ quan chức năng Đài Loan kiểm tra một nhà kho của công ty Chang Guann. (Nguồn: Taipei Times)

Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên quận Bình Đông công bố ngày 3/10, Yeh Wen-hsiang, Chủ tịch của Chang Guann đã bị kết tội với 235 tội danh, trong đó bao gồm lừa đảo và vi phạm quy định an toàn thực phẩm với hành vi bán dầu ăn tái chế từ tháng Ba vừa qua.

Ba đối tượng khác, trong đó có một nhà quản lý của một nhà máy hoạt động không giấy phép chuyên cung cấp dầu ăn cho Chang Guann, cũng bị cáo buộc các tội danh tương tự.Ngoài ra, còn có bốn đối tượng liên quan bị buộc tội vi phạm luật xử lý rác thải.Tuyên bố trên cho biết các công tố viên đã yêu cầu tòa án đưa ra mức phạt nặng do các bị cáo không có thái độ hối lỗi và đây là vụ việc nghiêm trọng, không chỉ gây khủng hoảng an toàn thực phẩm mà còn làm tổn hại đến hình ảnh quốc tế của Đài Loan.

Theo luật pháp Đài Loan, tội danh lừa đảo và vi phạm quy định an toàn thực phẩm có thể đối mặt với mức phạt tù tối đa lần lượt là 7 năm và 5 năm.



Theo TTXVN/Vietnam+



Yeh Wen-hsiang đã bị bắt giữ từ ngày 13/9 vừa qua sau khi cảnh sát Đài Loan phá một đường dây bán hàng trăm tấn dầu ăn tái chế từ thịt gà bẩn và mỡ của các nhà máy sản xuất da thuộc.Trong vụ án này, Tập đoàn Chang Guann bị phanh phui đã mua lại 243 tấn dầu bẩn, thải loại từ các nhà hàng và "phù phép" để đưa trở lại thị trường, bán lại cho hàng trăm công ty thực phẩm và nhà hàng.Hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có các hãng lớn như Wei Chuan, Vedan, Want Want và Master Kong, được xác định là đã sử dụng loại dầu ăn bẩn của Chang Guann.Vụ bê bối trên đã dẫn tới lệnh thu hồi hàng loạt sản phẩm, từ bánh ngọt đến mỳ ăn liền.Đây là vụ bê bối thực phẩm thứ hai tại Đài Loan trong chưa đầy một năm qua.Tháng 10/2013, dầu ôliu tại Đài Loan đã bị phát hiện chứa các chất có chất lượng thấp và một loại hóa chất tạo màu bị cấm dùng trong thực phẩm.Ngày 17/9 vừa qua, chính quyền Đài Loan đã thông báo sẽ siết chặt trừng phạt những vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.