Vụ đánh bom Bangkok: Hơn 100 cảnh sát vây bắt nghi can

Chỉ huy trưởng cảnh sát Thái Lan Somyot Poompanmoung tiết lộ các cảnh sát mặc thường phục đã giữ vai trò quan trọng trong vụ bắt giữ nghi can. Ông nói còn nhiều đối tượng liên can đến vụ đánh bom, trong đó có thể có một số công dân Thái Lan. Khi báo chí hỏi về động cơ đánh bom, ông chỉ nói: “Thù hằn cá nhân chứ không phải khủng bố quốc tế”. Ông cho biết nghi can đã đi du lịch trong và ngoài nước từ tháng 1-2014. Đây là vụ bắt người đầu tiên sau vụ đánh bom ở Bangkok tối 17-8. Đến giờ đã có nhiều người bị thẩm vấn, trong đó có ba người dân tộc Duy Ngô Nhĩ.