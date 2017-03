Vụ đánh bom Bangkok: Phát hiện thêm vật dụng chế tạo bom

Ngày 31-8, chỉ huy trưởng cảnh sát hoàng gia Thái Lan Somyot Pumpanmuang thông báo sẽ trao khoản tiền thưởng 3 triệu baht (84.000 USD) cho các cảnh sát vì họ đã có công bắt giữ nghi can vụ đánh bom vào chiều 29-8. Ông giải thích các cảnh sát đáng được hưởng tiền thưởng, bởi không có nguồn tin tố giác nào do dân cung cấp và hành động dẫn đến bắt giữ nghi can là do công lao điều tra. ___________________________________ 3 nghi can mới người nước ngoài đang được cảnh sát Thái Lan chờ nhận lệnh truy nã. Hình ảnh từ máy ghi hình an ninh cho thấy ba người này có lui tới căn hộ 412 của nghi can bị bắt chiều 29-8 tại khu chung cư ở quận Nong Chok (Bangkok).