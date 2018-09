3 ngày lễ, TP.HCM cấp cứu hơn 8.400 ca tai nạn

Ngày 4-9, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong 3 ngày lễ (từ ngày 1-9 đến ngày 3-9-2018), các cơ sở y tế khám cấp cứu, tai nạn cho 8.432 trường hợp trong tổng số 83.659 lượt khám và điều trị. Trong đó, 1.001 ca nhập viện do tai nạn giao thông; 152 trường hợp nhập viện do tai nạn đánh nhau. Còn lại 5.766 trường hợp là do các nguyên nhân khác. Có 2 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong ngày 2-9 và 36 người tử vong do những tai nạn khác.

Trong các ngày lễ, ghi nhận từ Trung tâm Y tế dự phòng TP về công tác phòng, chống dịch bệnh, không xảy ra ổ dịch lớn và chùm ca bệnh trên địa bàn thành phố. Hiện tại, Trung tâm Y tế dự phòng TP tiếp tục giám sát các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng và xử lý theo quy định.

Thông tin kiểm tra, giám sát hành khách xuất nhập từ vùng có dịch bệnh của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế cũng cho biết không ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi như Cúm gia cầm (H7N9, H5N1), MERS-CoV, Ebola,...