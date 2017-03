Chế độ ăn cho người viêm gan

Các virus gây viêm gan lưu hành hiện nay có sáu loại, bao gồm: virus viêm gan A, B, C, D, E, F và G. Riêng virus viêm gan F đang được coi là biến thể của virus viêm gan B. Trong các loại virus gây viêm gan thì virus viêm gan B là nguy hiểm nhất vì khả năng lây nhiễm của virus viêm gan B rất cao (gấp 10 lần viêm gan C và 100 lần HIV) và tỉ lệ biến chứng xơ gan, ung thư khá lớn do virus âm thầm tàn phá tế bào gan. Viêm gan virus là bệnh lây có những biểu hiện kém ăn, buồn nôn, mệt mỏi, gan sưng to, chức năng của gan bị suy giảm, có những trường hợp xuất hiện vàng da. Sau thời kỳ viêm gan cấp tính có một số bệnh chuyển sang viêm gan mạn tính, chức năng của gan có thể tiếp tục bị tổn hại.