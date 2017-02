Đau đầu vì nghẹt cổ, đau lưng vì bó chân!

Nhưng cũng vì phải “lên đồ” đúng điệu mà nhiều người vô tình ngã bệnh hồi nào không hay!

Hai nữ bác sĩ Leonora Langan và Susan Watkins ở ĐH Cormell (thuộc tiểu bang New York, Hoa Kỳ) không biết có giận hờn gì với chiếc cà vạt nhưng đã thực hiện một công trình khảo sát rất chi ly về tác hại của cặp bài trùng “cổ áo + cà vạt” quá chật. Cả hai đã quả quyết là:

2/3 đàn ông có thói quen mặc áo với cổ quá chật, hoặc vì không để ý đến vòng cổ khi mua áo, hoặc trong đa số trường hợp do sợ hở hang nếu mặc áo với cổ không sát o như dán vào da thịt. Theo thống kê của hai nữ bác sĩ vừa kể, với số đàn ông này chuyện cổ áo chật nửa phân là bình thường.

12% nam giới thậm chí có cổ áo chật đến 1 phân nhưng vẫn ráng cài nút mỗi ngày.

Hơn 50% các đấng mày râu đeo cà vạt quá chật, phần vì thói quen siết quá mạnh tay do hấp tấp, phần vì làm biếng không muốn sửa tới sửa lui nếu cà vạt bị lệch.

Hết đường chối cãi

Cổ áo sơmi và cà vạt quá chật là lý do dẫn đến tình trạng thiếu máu não và nhãn cầu. Nạn nhân vì thế dễ đau đầu, giảm thị lực, đãng trí, mất ngủ, chóng mặt… hơn người có trang phục thoáng mát. Không chỉ có thế, hai nhà nghiên cứu đã chứng minh là người phải đeo “gông” ở cổ:

- Làm toán chậm hơn người không nghẹt thở do không cần nhờ chiếc áo làm nên thầy ký.

- Phản ứng chậm và không chính xác trong tình huống éo le nếu so với người nói không với cà vạt.

- Dễ gặp trục trặc trong khi dùng máy vi tính hơn người tuy cũng gõ, cũng bắt chuột nhưng dễ thở.



Không dưới 40% trường hợp đau cột sống tìm hoài không ra nguyên nhân, chữa hoài không dứt là do đôi giày rất kích cỡ, hoặc quá chật, hoặc quá cao gót, hoặc cả hai.

Tệ hơn nữa, cũng theo kết quả nghiên cứu, là hai hậu quả khó tránh nếu ngày nào cũng hơn bốn giờ sống cảnh treo cổ không cần lên giàn. Đó là:

- Dễ gây tai nạn giao thông do phản ứng hoặc quá chậm chạp, hoặc quá nhanh nhảu nhưng… đoảng!

- Dễ gặp rối loạn trong chuyện chăn gối mà không ngờ dưới không nghe vì trên bị siết cổ.

Khỏi nói dông dài cũng hiểu kẹt ngay chỗ đó không chỉ khó ăn khó nói. Đáng nói là nếu bị người điểm đúng tử huyệt đằng nào cũng đỡ tức hơn tự mình mỗi ngày siết cổ!

Bó chân kẹt… cột sống!

Hễ cao cũng phải có thấp. Nhắc tới cổ không nên quên cổ chân. Ngoại trừ trường hợp chấn thương do tai nạn, cột sống, tuy phải vận hành liên tục cũng không thể vì thế bỗng thoái hóa hay biến dạng. Trong đa số trường hợp, đau cột sống phát tán là do nếp sinh hoạt cạn tàu ráo máng với khớp. Học viện nghiên cứu về bệnh cột sống ở Berlin sau công trình nghiên cứu kéo dài cả chục năm đã quả quyết không dưới 40% trường hợp đau cột sống tìm hoài không ra nguyên nhân, chữa hoài không dứt là do đôi giày rất kích cỡ, hoặc quá chật, hoặc quá cao gót, hoặc cả hai. Bệnh vì thế thường gõ cửa đàn bà vì đa số ưa mang giày nhỏ để thấy bàn chân thon, thích gót giày cao để dáng đi từa tựa siêu mẫu.

Có vay có trả

Chuyện đời xưa nay vẫn thế. Gieo gió hoài mỏng lắm cũng gặt áp thấp nhiệt đới. Tình trạng đau lưng vì trật giày càng mau rõ nét ở đối tượng:

- Béo phì nên sụn khớp bị chèn ép dưới áp lực liên tục của sức nặng cơ thể. Đè lâu phải xẹp.

- Ngồi nhiều giờ nhưng không ngay nên sụn khớp cột sống mất cấu trúc cân đối. Ép hoài một phía phải méo.

- Sụn khớp bị bào mòn vì cà tới cọ lui liên tục trên gia chủ đong đưa trên đôi giày vừa chật vừa cao, thay vì tháo giày nghỉ ngơi đúng lúc. Dũa hoài phải mỏng!

- Tư thế quá co thắt trong lúc làm việc nên toàn bộ cấu trúc của cột sống thiếu dưỡng khí. Máy còn rỉ sét, nói chi xương khớp.

- Ít vận động thể dục thể thao khiến bắp thịt song song với cột sống không đủ săn cứng để bao bọc đốt sống. Đốt sống khi đó khó tránh va chạm trong lúc khớp cử động lắc lư. Chà hoài làm sao không trầy trụa.

- Khom xuống, xoay trở quá nhanh nhiều lần trong ngày nên tự mình bào mòn sụn khớp. Vặn hoài tránh sao khỏi mẻ.

Bàn chân cũng như người. Ai chịu cho thấu nếu ngày này qua tháng khác bị đè đầu đè cổ. Đã vậy lại thêm tù túng trong đôi giày hiếm khi thơm tho, lại thêm cảnh mấy khi được tắm nắng, không chỉ bàn chân, không chỉ cột sống, ngay cả gia chủ nếu không bệnh mới là chuyện lạ! Kẹt chính ở chỗ người người khi cúi xuống thường chỉ chăm chú vào đôi giày, mấy ai nghĩ đến bàn chân, mấy ai nghĩ đến hậu quả về lâu về dài trên cột sống.