Thông tin mới nhất vụ 74 người ngộ độc ở Khánh Hòa 26/04/2024 18:30

Ngày 26-4, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Khánh Hòa, đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở bán hàng rong ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.

Theo đó, lúc 10 giờ 20 ngày 9-4, Trung tâm Y tế Khánh Sơn nhận được tin báo của Trạm Y tế thị trấn Tô Hạp: bốn học sinh trường Tiểu học thị trấn Tô Hạp có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Đến chiều cùng ngày, có tổng cộng 74 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, trong đó 37 học sinh trường Tiểu học thị trấn Tô Hạp, 15 học sinh trường THCS Tô Hạp, 22 trường hợp trong cộng đồng.

Bệnh nhân xuất viện cuối cùng lúc 16 giờ ngày 10-4.

Một học sinh bị ngộ độc sau khi mua thức ăn bán trước cổng trường ở thị trấn Tô Hạp. Ảnh: BL

Các ca ngộ độc có điểm chung là ăn cơm cuộn, cơm nắm do bà BTL bán hàng rong gần trường THCS Tô Hạp. Thức ăn được chế biến sẵn để vào thùng xốp trước khi đem tới điểm bán.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà L cho hay hàng ngày chế biến sẵn món cơm cuộn và cơm nắm tại nhà. Sau đó bảo quản trong thùng xốp, đem bán gần trường THCS Tô Hạp.

Ngày 9-4, bà L đã bán hết 114 suất cơm nắm và 28 suất cơm cuộn; không còn thức ăn đã chế biến.

Nguyên liệu chế biến món cơm nắm gồm rong biển, cơm, thanh cua, trứng gà chiên, sốt mayonnaise, tương ớt, tương cà.

Còn món cơm cuộn gồm rong biển, cơm, thanh cua, trứng gà chiên, xúc xích chiên, cà rốt xào, dưa leo bào sợi, củ cải muối chua sợi cắt.

Ngoài ra còn có thêm đồ chấm (tương cà, sốt mayonnaise, tương ớt).

Đội điều tra ngộ độc thực phẩm huyện Khánh Sơn không thu được mẫu thức ăn cơm nắm, cơm cuộn đã chế biến, mà chỉ có mẫu nguyên liệu thực phẩm.

Đội đã lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm và mẫu bàn tay, mẫu phân người lành mang trùng được gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu của Viện Pasteur Nha Trang, mẫu rong biển cơm cuộn phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus và phát hiện chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Kết quả này phù hợp với kết quả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm cũng dương tính với vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Ngoài ra, 7/9 mẫu mẫu bệnh phẩm (mẫu phân, chất nôn) của bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ngày 9-4, được lấy tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn cho kết quả dương tính với vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Do vậy, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm kết luận có thể nhận định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm trên là do vi sinh vật - vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Tuy nhiên, do tại thời điểm điều tra, tại cơ sở không còn mẫu thức ăn đã chế biến nên đội điều tra không lấy được mẫu thức ăn nghi ngờ (cơm nắm, cơm cuộn) của bữa ăn gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc.