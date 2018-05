Cụ ông 90 tuổi đi lại được sau bảy năm liệt giường

Thay van động mạch chủ qua da (TAVI) được coi là một trong những can thiệp tim mạch phức tạp nhất trên thế giới. Trong hai năm qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park đã thực hiện 36 ca can thiệp TAVI với tỉ lệ thành công 100%. Ngày 16-12-2017, Vinmec Central Park đã được Medtronic (*) trao chứng nhận Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, GS Võ Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Tim mạch của bệnh viện cũng đã được công nhận là chuyên gia đầu tiên về TAVI ở Việt Nam. (*) Medtronic là tập đoàn cung ứng trang thiết bị y tế lớn nhất thế giới với mũi nhọn là trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực tim mạch.