Bẩn như... điện thoại di động

Điện thoại di động đang là thiết bị không thể thiếu của nhiều người trong số chúng ta nhưng bạn có thể sẽ muốn từ bỏ chúng mãi nếu xem kết quả một cuộc nghiên cứu mới của tạp chí Which? (Anh).



Ổ vi khuẩn



Một cuộc xét nghiệm và phân tích 30 chiếc điện thoại di động mà tạp chí này lựa chọn ngẫu nhiên cho thấy bình quân một chiếc điện thoại “cõng” một lượng vi khuẩn có nguy cơ gây hại nhiều gấp 18 lần cái cần gạt bồn cầu. Theo cuộc xét nghiệm, 1/4 số điện thoại quá bẩn đến mức chứa lượng vi khuẩn TVC nhiều gấp 10 lần mức cho phép.



Mặc dù không gây hại tức thời nhưng việc vi khuẩn TVC hiện diện nhiều trên cơ thể người có thể trở thành ổ chứa những vi khuẩn khác. Bên cạnh đó, cuộc xét nghiệm còn phát hiện sự hiện diện của những vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, như e.coli và staphylococcus trên một số điện thoại nhưng số lượng của chúng còn trong ngưỡng chấp nhận được.



Trong số 30 điện thoại được xét nghiệm, chiếc dơ nhất ngoài lượng vi khuẩn TVC nhiều gấp 10 lần mức cho phép, còn chứa lượng vi khuẩn enterobacteria – nhóm vi khuẩn thường trú trong ruột già của người và động vật, bao gồm những vi khuẩn có hại như salmonella – nhiều gấp 39 lần mức an toàn cho sức khỏe.



Chưa hết, nó còn mang lượng trực khuẩn vốn có trong phân người nhiều gấp 170 lần bình thường. Ông Jim Francis, một chuyên gia về vệ sinh và là người tiến hành các cuộc xét nghiệm nói trên cho tạp chí Which? nhận định: “Hàm lượng vi khuẩn có khả năng gây hại trên chiếc điện thoại này cao hơn mức cho phép. Điện thoại này cần phải được khử trùng”.



Đe dọa sức khỏe



Theo báo Daily Mail (Anh), các cuộc xét nghiệm nói trên cho thấy khoảng 14,7 triệu điện thoại trong số 63 triệu chiếc đang được dùng ở Anh có thể gây hại đến sức khỏe người sử dụng. Ngoài ra, chúng cũng cho thấy vi khuẩn có thể dễ dàng bám lâu dài trên bề mặt điện thoại và lây cho người khác nếu họ cầm chiếc điện thoại “dơ bẩn” đó.



Nhà nghiên cứu Ceri Stanaway của tạp chí Which? nhận định: “Hầu hết điện thoại thường không có những vi khuẩn có thể khiến bạn bị bệnh ngay tức thì. Tuy nhiên, chúng có thể dơ bẩn hơn so với suy nghĩ của bạn. Vi khuẩn có thể bám ở tay bạn rồi từ đó “nhảy” qua điện thoại. Cứ thế, chúng được truyền qua lại giữa người và điện thoại, rồi cuối cùng chúng ta có thể dính phải. Người ta thường xem cần gạt bồn cầu là dơ bẩn nhưng dẫu sao nó vẫn ít vi khuẩn hơn so với điện thoại”.



Vì thế, lời khuyên của tạp chí Which? là người sử dụng nên thường xuyên vệ sinh “dế yêu” của mình, có thể bằng alcohol.



Đây không phải là lần đầu tiên tạp chí Which? đưa ra cảnh báo về vấn đề vệ sinh của các thiết bị phổ biến. Trước đó, tạp chí này cũng phát hiện rằng một số bàn phím máy tính chứa nhiều vi khuẩn có hại hơn cả thành bồn cầu.





Theo Phương Võ (NLĐ)