Bé trai bị cắt cụt ngón cái vì phỏng điện

Phỏng điện làm hỏng ngón tay cái của bé G.



Theo người nhà bé G., do người cha vô ý nên bé G. đã cắm ngón tay vào chuôi điện trên sàn nhà khiến ngón cái bị phỏng điện, tím đen, các mạch máu nuôi ngón bị hư và tắc mạch. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ ngón tạo thành một mỏm cụt để cứu bé.Bác sĩ Lê Phước Tân, Phó Khoa Bỏng – Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phỏng điện gây tác hại nặng nề và khó điều trị vì đa số trường hợp đều bị đốt cháy toàn bộ gân cơ, thậm chí cả xương; tác hại lên hệ tim mạch, thần kinh; gây sẹo co rút, khủng hoảng tâm lý cho trẻ. Do đó, các bậc cha mẹ nên đặt trên cao hoặc che chắn kỹ các ổ cắm điện, đề phòng các dây điện lâu ngày tróc vỏ bọc, các dụng cụ điện dù không ở tình trạng đang sử dụng nhưng lại không ngắt điện, các chuôi đèn để hở...Khi trẻ bị phỏng, người nhà cần bình tĩnh, không la hét làm bé hoảng sợ thêm mà cần phải rửa hoặc ngâm vết phỏng của bé vào nước lạnh từ 10-15 phút. Nếu phỏng do hóa chất thì nên rửa dưới vòi nước sạch chảy nhẹ để làm trôi bớt và làm loãng lượng hóa chất trên da.Tuyệt đối không thoa kem đánh răng, nước mắm, rượu trắng hay các loại thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc vào vết phỏng vì sẽ gây kích ứng vùng da phỏng đang bị tổn thương và làm nặng hơn vết phỏng.Đối với các vết phỏng nhẹ thì sau khi ngâm rửa với nước sạch, người nhà có thể thoa các loại dầu mù u, sau đó băng lại với gạc sạch để giúp vết phỏng mau lành. Nếu bé quá đau đớn thì có thể cho bé uống thuốc giảm đau paracetamol với liều từ 10-15 mg/kg trước khi đưa đến bệnh viện.Theo Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, NLĐ