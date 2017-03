Bệnh viện chậm mổ, thai nhi tử vong

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bác sĩ Nguyễn Bá Hy cho rằng thai nhi tử vong do bong nhau non, một trong sáu tai biến nghiêm trọng trong thai sản. Do khó chẩn đoán, tai biến này thường chỉ phát hiện khi sản phụ bị xuất huyết âm đạo. Ông nhấn mạnh nếu phát hiện sớm và mổ sớm thì có thể cứu được thai nhi, nhưng bệnh viện đã không chẩn đoán được vì tính phức tạp của bệnh lý.





Trước đó ngày 27-3, ông Hồ Văn Thọ, chồng sản phụ Oanh, đã có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng rằng các bác sĩ trong ca trực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã không làm hết trách nhiệm, không mổ kịp thời khiến thai nhi tử vong và vợ ông rơi vào tình trạng nguy kịch.



Tuy nhiên, trong buổi họp giám định, bác sĩ Bùi Xuân Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho biết sản phụ từng sinh con hai lần theo phương pháp tự nhiên, các chẩn đoán đều cho thấy thai bình thường nên bác sĩ trực chỉ định để sản phụ sinh tự nhiên. Ông cho rằng không có chuyện gia đình yêu cầu mổ từ sớm mà bệnh viện không mổ, vì sinh mổ là dịch vụ tiến hành theo yêu cầu của bệnh nhân.



Theo MAI VINH (TTO)