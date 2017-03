Bụng to làm giảm khả năng tình dục của nam giới

Theo BS Nguyễn Bá Hưng, phòng khám Ánh sáng, Cầu Giấy, Hà Nội, chiếc bụng quá khổ làm cơ thể nam giới nặng nề, kém linh hoạt. Người chồng khi quan hệ sẽ nhanh mệt, khó khăn khi thực hiện các động tác, tư thế từ đó sinh ra tâm lý ngại, lười "yêu" hoặc làm quấy quá cho xong. Ngoài ra, chiếc bụng to còn làm giảm tiếp xúc cơ thể, vốn là một yếu tố quan trọng làm tăng cảm xúc và hưng phấn. Vì thế, chiếc bụng to làm chồng "khó xích lại gần nhau" là nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể dến chất lượng tình dục của các cặp vợ chồng.



Bụng to giúp các ông trông "có tướng" nhưng thực chất lại gây mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Mô mỡ là một bộ điều biến nội tiết cực kỳ năng động. đặc biệt là testosterone và estrogen (hormon sinh dục nam và nữ). Trong mô mỡ có chứa enzym aromatase. Enzym này sẽ chuyển đổi testosterone thành estradiol, estrogen. Vì vậy, ở các quý ông bị béo bụng, chiếc bụng to làm ức chế quá trình sản sinh hormon sinh dục nam. Các ông vừa thiếu hormon sinh dục nam, lại thừa hormon sinh dục nữ, nên không thể tránh khỏi tình trạng yếu sinh lý.



Giảm hormon sinh dục nam testosterone, các ông không những giảm ham muốn và khả năng tình dục mà khối lượng và chất lượng cơ bắp cũng teo dần đi. Mỡ lại càng có cơ hội chiếm chõ, càng làm giảm nồng độ testoterone tạo thành một vòng luẩn quẩn, càng ngày càng kéo xuống dần phong độ đàn ông của các ông.



Hút mỡ bụng cũng không phải giải pháp hoàn hảo vì nếu hút xong vẫn không có chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý thì cái bụng sẽ nhanh chóng phình ra như cũ, khi lên giường thì "yếu vẫn hoàn yếu".





Theo Hà Linh (VNE)