Cẩn trọng khi nội soi “viêm cánh”

Tờ rơi quảng cáo của một thẩm mỹ viện với thông điệp: “Hút bỏ nội soi tuyến hôi nách một lần duy nhất” - Ảnh: nguyễn khánh

Theo các bác sĩ, đây là một phẫu thuật không khó nhưng cũng dễ gây biến chứng. Muốn làm phẫu thuật này cần phải tới cơ sở y tế, không nên nghe quảng cáo của các thẩm mỹ viện mà “tiền mất, tật mang”.

Quảng cáo một đằng, làm một nẻo

Cách đây gần một tháng, chị Nguyễn Minh H. đến một thẩm mỹ viện ở Hà Nội làm nội soi hút tuyến mồ hôi nách. Vốn tính cẩn thận, chị đến thẩm mỹ viện tư vấn trực tiếp nhiều lần trước khi quyết định phẫu thuật vào ngày 29-11. “Tôi được dẫn vào phòng riêng và được truyền thuốc gây tê, sau đó cô nhân viên cầm dụng cụ có đầu kim to như chiếc ống hút dài khoảng 30cm luồn vào hai vết rạch mỗi bên nách và nạo đến 20-30 phút mỗi bên.

Thẩm mỹ viện quảng cáo là sau khi làm thủ thuật tôi được về ngay, không đau, không khâu, không phải nghỉ dưỡng, vậy mà đến giờ hơn 20 ngày sau tôi vẫn rất đau, hằng ngày đều phải uống thuốc giảm đau”- chị H. bức xúc phàn nàn.

Cũng làm thủ thuật nội soi hút tuyến mồ hôi ở nách cùng ngày với chị H. ở mỹ viện nêu trên, cho đến giờ chị Nguyễn Ngọc N. vẫn có các biểu hiện: hai nách thâm tím, mỗi bên có chừng 20 mụn bọc, có chỗ có vết loét sưng nề rất đau. Chị N. cho biết quảng cáo nói sau “nội soi” chỉ cần dán một miếng băng to bằng hai đầu ngón tay, nhưng thực tế mỗi bên nách chị bị khâu đến ba mũi to và dán ba miếng băng ép dài 20cm, rộng 10cm/miếng, chưa kể bảy cục bông to ở bên trong khiến hai tay chị lúc nào cũng phải đặt lên hông trông như đang tạo dáng để... đỡ đau.

“Quảng cáo là không phải nghỉ dưỡng, nhưng tôi phải nghỉ làm mất bảy ngày và gầy mất 2kg, phải sáu tháng nữa những vết thâm trên nách mới hết. Khi tư vấn cứ nhắc đi nhắc lại là không đau, không khâu, không biến chứng, không để lại sẹo, kết quả vĩnh viễn. Vậy mà không phải mình tôi gặp biến chứng, quay lại khám thì gặp chị H. cũng có biến chứng”, chị N. bức xúc.

Ngày 22-12, trong vai khách hàng cần tư vấn dịch vụ nội soi hút tuyến mồ hôi nách, chúng tôi gặp cô nhân viên tên Mai ở thẩm mỹ viện mà chị H. và chị N. đã làm phẫu thuật. Cô Mai cho biết dịch vụ này rất đơn giản, nguyên tắc là nạo bỏ tuyến mồ hôi nách dưới lớp da.

Theo nhân viên này, hiệu quả thấp nhất là triệt được 70% mồ hôi, còn đa số triệt 80-90% mồ hôi và mùi khó chịu ở nách, biến chứng thì chỉ có thể xuất hiện ở những người có “cơ địa da độc”. Nhìn chúng tôi, cô Mai nói: “Da chị thì không phải loại cơ địa độc”.

Có thể gây nhiều biến chứng

Theo TS Nguyễn Huy Thọ, chủ nhiệm khoa phẫu thuật hàm mặt, tạo hình Bệnh viện Trung ương quân đội 108, nội soi hút tuyến mồ hôi nách là một tiểu phẫu đơn giản, nhưng yêu cầu bắt buộc phải do bác sĩ thực hiện. TS Thọ cho biết nguyên tắc của dịch vụ này là tách da và phần dưới da để nạo bỏ các tuyến mồ hôi dưới da, tuy nhiên nếu nạo ít thì không có tác dụng, mà nạo nhiều có thể dẫn đến biến chứng hoại tử da.

“Như kinh nghiệm của chúng tôi thì chỉ nên loại bỏ 70% tuyến mồ hôi, không nên nạo đến mức tổ chức dưới da quá mỏng dẫn đến hoại tử da và phải mổ đi mổ lại nhiều lần hoặc cắt lại mép da...” - TS Thọ cho biết.

Một nguy hiểm nữa có thể gặp ở người nội soi hút tuyến mồ hôi nách là cơ sở thẩm mỹ thường sử dụng loại nạo chất lượng kém, trông hình thức giống như nạo vỏ quả bí. Loại nạo này có thể luồn qua một khe nhỏ ở nách và nạo dễ dàng tổ chức dưới da, nhưng độ nông sâu của da thì khó có thể nạo đều đặn nên dễ gây biến chứng. Theo TS Thọ, biến chứng có thể gặp của loại thủ thuật này là bầm da, thâm da, loét da vùng nách.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Quang, phó giám đốc Bệnh viện da liễu Hà Nội, có thể điều trị mồ hôi và mùi vùng nách bằng phẫu thuật hoặc tiêm botox tại chỗ, muốn phẫu thuật phải đến cơ sở y tế. Với kỹ thuật tiêm botox tại chỗ, bác sĩ Quang cho biết hiệu quả ngăn mùi và mồ hôi khá tốt, nhưng sau 6-8 tháng phải làm lại và chi phí khoảng 6 triệu đồng/lần là khá cao. Tuy nhiên bác sĩ Quang cũng nói giữ vệ sinh bằng tắm hằng ngày với nước sạch và các loại xà phòng, sữa tắm thông thường, cộng với lăn khử mùi ngăn tiết mồ hôi vùng nách cũng là một biện pháp ngăn mùi và mồ hôi khá hiệu quả.

Theo LAN ANH (TTO)