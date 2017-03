Chỉ 10% trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời

Mặc dù sữa mẹ cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhưng chỉ có 10% trẻ Việt Nam được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời. Trong số 97% bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ chỉ hơn một nửa cho con bú sớm trong vòng 1 tiếng đồng hồ đầu sau sinh. Sự trì hoãn này là do quan niệm sai rằng sữa mẹ chưa “về”, do mổ đẻ hoặc do mẹ không nằm cùng con. Đặc biệt, việc quảng cáo quá mức của các công ty sữa cũng khiến trẻ không được bú mẹ sớm ngay sau sinh. Nếu hạn chế được những nguyên nhân trên, đến năm 2015, một nửa trẻ em Việt Nam sẽ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu.

T.NHƯ