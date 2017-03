Chữa hiếm muộn, “dục tốc bất đạt”

BV Từ Dũ TP.HCM vừa tổ chức hội thảo chuyên đề Đông-Tây y kết hợp trong điều trị bệnh vô sinh hiếm muộn nhằm thảo luận và đưa ra một số phương pháp điều trị căn bệnh này. Với đời sống vợ chồng, chuyện hiếm muộn hay vô sinh sẽ trực tiếp lẫn gián tiếp làm cho mái ấm gia đình dễ lục đục, tâm lý căng thẳng, tình trạng hôn nhân dễ rạn nứt… Vì vậy, trong những lúc này, vợ chồng cần tỉnh táo chia sẻ, kiên trì, tìm hiểu nguyên nhân… chứ đừng vội trách cứ nhau.

Do anh, do em và do ô nhiễm…

Theo thống kê, tại BV Từ Dũ, có trên 300.000 lượt người/năm đến khám và tư vấn về hiếm muộn; trong đó chín tháng đầu năm 2010 có hơn 32.000 bệnh nhân, tăng 6,5% so với năm 2009. Hiếm muộn có thể đơn thuần do người vợ, do người chồng hoặc do cả hai hoặc chưa rõ nguyên nhân. Theo nhiều báo cáo trên thế giới tại Mỹ, Anh, một số nước châu Âu khác, hiếm muộn do nam giới chiếm trên 40% nguyên nhân. Nếu tính cả những trường hợp hiếm muộn do cả vợ lẫn chồng thì nguyên nhân từ người chồng chịu trách nhiệm chiếm hơn 50%.

Mong có một đứa trẻ đôi khi trở thành sự khắc khoải của vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia tại hội thảo mang đến nhiều thông tin khá bất ngờ về tình trạng hiếm muộn, vô sinh. Theo đó, với vô sinh do nam giới, nguyên nhân thường gặp nhất là sự thay đổi về số lượng cũng như cấu trúc tinh trùng. Các nguyên nhân khác là do chất lượng tinh trùng, khả năng di chuyển hạn chế của tinh trùng; do cấu trúc của tinh trùng không hợp lý hoặc do những tổn thương, viêm nhiễm trong cơ quan sinh dục... Tỉ lệ đàn ông hút thuốc lá, uống bia rượu, béo phì… cũng dễ dẫn đến vô sinh chiếm khá cao.

Với vô sinh của phụ nữ, nguyên nhân là do rối loạn hormon sinh dục, rối loạn phóng noãn, suy buồng trứng, viêm nhiễm làm tắc dính cơ quan sinh dục hoặc sau khi nạo hút thai, đặt vòng, sẩy thai dẫn đến thay đổi cấu trúc bình thường của tử cung… Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường như ảnh hưởng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc trị nấm, các chất sử dụng trong công nghệ sản xuất và xử lý nhựa, plastic, các loại thịt được nuôi tăng trọng, chất thải công nghiệp… cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh.

Giải pháp kết hợp Đông-Tây y

PGS-TS Vương Tiến Hòa, ĐH Y Hà Nội, cho rằng khi chữa vô sinh bằng Đông y, y học cổ truyền (YHCT) không can thiệp thẳng vào cơ quan nội tạng của cơ thể, mà ưu tiên tạo nên sự nhẹ nhàng thư thái, không gây căng thẳng về tâm lý cho người được chữa trị (bởi dễ gây rối loạn nội tiết). Trong điều trị vô sinh bằng Tây y, người ta thường nói tới vai trò của tử cung, buồng trứng không sản sinh trứng, viêm tắc vòi trứng, nam giới tinh trùng yếu... Bên cạnh đó, vô sinh có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật hoặc thụ tinh nhân tạo (nhưng chi phí cao, tỉ lệ thành công thấp).

THANH TRÀ