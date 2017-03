Đừng hy vọng quản lý được hóa chất thực phẩm

Trong năm 2010, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra và phát hiện 36 vụ kinh doanh hóa chất sai phạm với khối lượng gần 280 tấn tại chợ Kim Biên. Bốn tháng đầu năm nay đã có 42 vụ kinh doanh hóa chất sai phạm với khối lượng trên 95 tấn được Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện tại chợ này, chủ yếu là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hết hạn dùng, nhãn hàng ghi không đúng với thực tế…

Theo quy định, hóa chất là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Nếu kinh doanh hóa chất thực phẩm buộc phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp. Nếu kinh doanh hóa chất công nghiệp thì phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất do Sở Công Thương cấp.

Tuy nhiên, bà Lưu Thị Kim Nhung, Trưởng ban Quản lý chợ Kim Biên, cho biết mặc dù hóa chất thực phẩm được chứa trong những bao gói hoặc can nhựa có nhãn mác hẳn hoi nhưng không loại trừ khả năng người bán sử dụng lại bao gói hoặc can nhựa có nhãn mác để chứa hóa chất trôi nổi, không nguồn gốc. Và “chỉ những người trong nghề mới nhận diện được hóa chất thực phẩm trong hoặc ngoài luồng. Hóa chất công nghiệp bị nghiêm cấm kinh doanh trong chợ Kim Biên nhưng một khi tiểu thương lén lút buôn bán bằng nhiều hình thức thì ban quản lý cũng chịu thua”.

Ông Nguyễn Gia Hòa, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 5, cho biết trên địa bàn quận hiện có 78 hộ cá thể, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp và thực phẩm. “Quản lý các hộ kinh doanh hóa chất trong chợ Kim Biên tương đối ổn. Các cửa hiệu bên ngoài chung quanh chợ do nằm rải rác không tập trung nên rất khó kiểm soát”.

Không quản được thì liệu có nên để chợ Kim Biên và các khu “vệ tinh” chung quanh chợ này thoải mái kinh doanh hóa chất như hiện nay? Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết ngộ độc thực phẩm do hóa chất đã từng xảy ra nhưng “không thể lấy lý do không quản lý được thì cấm kinh doanh hóa chất bởi nhu cầu sử dụng hóa chất thực phẩm trong sản xuất chế biến thực phẩm là có, tiểu thương lại được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Ông Nguyễn Gia Hòa đề xuất cần xây dựng trung tâm kinh doanh hóa chất để dễ quản lý, kiểm tra các tiểu thương, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Tôn Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nói: “Hiện cơ quan có thẩm quyền có những quy định pháp lý để quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất nói chung. Dù vậy, đừng quá hy vọng hoạt động kinh doanh hóa chất sẽ tuyệt đối đi vào nề nếp bởi có nhiều quốc gia bó tay với công tác quản lý ngành nghề này”.

TRẦN NGỌC