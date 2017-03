Không ai quản lý xăm mình

Bỏ ngỏ Theo tìm hiểu của chúng tôi, các tiệm xăm mình hoạt động dưới nhiều loại hình. Một tiệm xăm ở quận Phú Nhuận, giấy phép do UBND quận cấp ghi loại hình kinh doanh là “xăm hình nghệ thuật”. Còn chủ một tiệm xăm khác thì cho biết mình mở tiệm xăm dựa trên giấy phép kinh doanh một loại hình nghệ thuật khác do Sở KH&ĐT cấp. Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết lâu nay không có doanh nghiệp nào đăng ký dịch vụ xăm mình. Nếu có thì Sở sẽ lấy ý kiến của Sở Y tế. Việc xăm mình cũng làm chảy máu như là xăm mắt, xăm môi, do đó thuộc Sở Y tế quản lý. Trong khi đó, BS Phan Kim Bình, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho rằng trong các quy định không đề cập loại hình kinh doanh xăm mình nên ngành y tế chưa thể quản lý. Tuy nhiên, do xăm mình có liên quan đến sức khỏe (dụng cụ, máu…) nên khi cấp giấy phép, UBND quận, huyện hoặc Sở KH&ĐT TP.HCM cần tham khảo với cơ quan y tế. T.NGỌC - Q.NHƯ