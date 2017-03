Kiểm điểm bệnh viện giao nhầm 2 trẻ sơ sinh

Theo Kim Cương (TNO)

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu bệnh viện họp kiểm điểm, rà soát lại toàn bộ quy trình xử lý cấp cứu, quy trình giao con và xử lý trách nhiệm các trường hợp sai phạm.Như đã thông tin, ngày 23.3, BVĐK Long Khánh đã gặp hai gia đình chị T. (ngụ xã Cẩm Đường, H.Cẩm Mỹ) và chị T.T. (ngụ xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) để xin lỗi và trao đổi lại hai trẻ sơ sinh bị giao nhầm.Nguyên nhân là do vào đầu năm 2013, gia đình chị T. và chị T.T. cùng vào BVĐK Long Khánh nhập viện để chờ sinh. Sau mổ, chị T. sanh được cháu gái, chị T.T. sanh được cháu trai. Nhưng nhân viên bệnh viện lại giao nhầm con của hai người cho nhau.Sau khi đưa các cháu về nuôi dưỡng, gia đình hai bên nghi ngờ không phải con của mình nên làm thủ tục xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy hai trẻ đã bị giao nhầm vì huyết thống không trùng khớp.Theo bác sĩ Sử Sơn, Giám đốc BVĐK Long Khánh, nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn là do hai sản phụ cùng nhập viện một lúc, ngoài ra còn nhiều ca mổ khác phức tạp nên sau khi mổ xong, các hộ sinh do áp lực công việc nên dẫn đến sai sót đáng tiếc.