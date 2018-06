Lý do ít ai biết vì sao bị mất ngủ?

1. Vitamin C

Ngoài tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm dị ứng, chống lại các gốc tự do do ô nhiễm..., vitamin C còn giúp cơ thể hấp thu các chất vi lượng cần thiết như đồng, kẽm, mangan. Tuy nhiên, cần chú ý là nhu cầu vitamin C lý tưởng cho một người trong ngày chỉ là 50-100 mg/ngày. Nếu dùng quá nhiều, vitamin C có thể mất ngủ và tăng huyết áp. Hiện nay, do thói quen, nhiều người đã dùng quá 500 mg vitamin C mỗi ngày khiến tình trạng mất ngủ trong cộng đồng thêm trầm trọng.



Chỉ nên dùng vitamin C 50-100 mg/ngày. Ảnh: Internet

2. Nước tăng lực



Dù là loại đồ uống phổ biến trên thị trường hiện nay nhưng nước uống tăng lực vẫn bị liệt kê vào danh sách những loại đồ uống có thể gây mất ngủ. Nếu uống vượt ngưỡng ba lon/lần dùng sẽ sinh ra tình trạng mất ngủ do hàm lượng caffein trong người lúc này vẫn còn tồn đọng, chưa được loại thải hết. Tình trạng này chỉ ở dạng tạm thời và sẽ thuyên giảm sau khi lượng caffein bị tiêu hóa hết và không còn tác dụng trong cơ thể. Chỉ trong những trường hợp uống nước tăng lực quá nhiều, vượt ngưỡng cơ thể mới gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.

3. Đồ ăn cay, nóng

Ớt, tỏi, hành gây ra cảm giác cay nóng đối với dạ dày và tiêu hóa không tốt, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trong ớt chứa capsaicin, có tác dụng kích thích lên đầu lưỡi, sau đó kích thích lên não bộ và hệ thần kinh trung ương khiến cho tim đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng và gây hưng phấn trong một khoảng thời gian. Đây đều là những nguyên nhân trực tiếp khiến cho giấc ngủ đến muộn.



Đồ ăn cay, nóng làm cho giấc ngủ đến muộn. Ảnh: Internet

4. Dầu mỡ



Nếu ăn nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ, đặc biệt ăn vào buổi tối, gần giờ đi ngủ, bạn sẽ bắt dạ dày, đường ruột, gan và tuyến tụy phải làm việc căng thẳng hơn về đêm. Điều này kích thích thần kinh trung ương, làm cho cơ thể bạn luôn trong trạng thái làm việc, dẫn đến mất ngủ.

5. Rượu

Nhiều người cho rằng uống rượu trước khi đi ngủ có thể tăng cao chất lượng giấc ngủ, vì khi đó cơ thể mệt mỏi ra rời họ có thể rất say. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu gần đây cho thấy rượu có thể làm con người đi vào giấc ngủ nhanh chóng nhưng giấc ngủ không sâu mà chỉ lơ mơ. Trong rượu bia có cồn, đây là chất gây ngộ độc cho hệ thần kinh và các cơ quan khác trong cơ thể nếu sử dụng quá mức. Vì thế, người uống rượu sau khi tỉnh giấc thường có cảm giác mệt mỏi, nặng nề, đau đầu.

5. Thực phẩm có đường

Thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt, chocolate và các loại bánh kẹo có thể khiến lượng đường trong máu tăng lên. Lượng đường trong cơ thể quá cao sẽ khiến cơ thể phải hoạt động nhiều để chuyển hóa chúng, não cũng phải hoạt động liên tục. Đây chính là “thủ phạm” khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.



Không nên ăn quá nhiều thực phẩm có đường trước khi ngủ. Ảnh: Internet

6. Đồ uống chứa caffein



Cà phê và các loại đồ uống có chứa caffein khác đều có tác dụng kích thích hệ thần kinh, thường là nguyên nhân dẫn đến mất ngủ. Khi phân tích, các nhà khoa học thấy rằng một ly cà phê đen có thể chứa tới 150 mg caffein, một ly cà phê Espresso chứa 80 mg và một tách trà chứa 20-100 mg tùy loại trà và thời gian hãm. Ngoài việc gây mất ngủ, caffein còn tác động đến tim mạch và các cơ quan nội tạng khác của người uống.