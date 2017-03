Một bệnh nhi có khối bướu quái nặng gần bằng cơ thể

vừa phẫu thuật cắt khối quái ở phần cùng cụt (phần mông) có kích 20 x 20 cm, nặng 1,2 kg (bệnh nhi nặng 2,5 kg) cho bệnh nhi sơ sinh, hơn 10 ngày tuổi, con của chị TTTT (quận 7). Hiện bệnh nhi vẫn còn được hồi sức, tuy nhiên sức khỏe của bé đã ổn định.

Theo bệnh án, đến tháng thứ bảy chị T. siêu âm thì phát hiện thai nhi mang một khối bướu quái vùng cùng cụt rất to. Các bác sĩ cho biết thai đã quá to và bé có thể được cắt bướu sau sinh nên sản phụ quyết định giữ con. Đến tháng thứ tám, sản phụ có biểu hiện sinh nên các bác sĩ BV Từ Dũ quyết định mổ bắt con cho sản phụ. Sau mổ bệnh nhi được chuyển sang BV Nhi đồng 1. Tại đây, kết quả chẩn đoán, xét nghiệm cho thấy khối bướu đã xâm lấn phần xương sống, bàng quang và chiếm toàn bộ tầng sinh môn của bé. “Đây là trường hợp trẻ sơ sinh mang bướu quái nặng nhất so với trọng lượng cơ thể mà bệnh viện từng điều trị. Nếu không cắt khối bướu, bệnh nhi sẽ không thể ngồi và đi đứng khi trưởng thành” - BS Hiếu nói.

DUY TÍNH