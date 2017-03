Nạn “cò” câu kết phòng khám tư

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của “cò” Có hai hình thức “cò”: “Cò” số thứ tự tại BV Ung bướu và “cò” khám, chữa bệnh các cơ sở tư nhân trước cổng bệnh viện. Để thực hiện việc lấy số thứ tự tại bệnh viện, bệnh nhân phải liên hệ trước với “cò”, sau đó “cò” bố trí người sắp xếp lấy số thứ tự. Mỗi lần lấy số bệnh nhân phải chi 300.000-400.000 đồng/số. Nếu bệnh nhân đã lấy số thứ tự nhưng phải chờ quá lâu, “cò” chủ động giới thiệu cho bệnh nhân đến các cơ sở tư nhân khám bệnh. “Cò” giới thiệu cho bệnh nhân rằng đều là bác sĩ trong bệnh viện nên khám ngoài sẽ nhanh hơn. Hình thức này, bệnh nhân sẽ phải chi 150.000-200.000 đồng/lần, “cò” được hưởng 50.000-100.000 đồng, phòng khám tư nhân thu 100.000 đồng. Công an đã bắt giữ, mời làm việc và xử phạt hành chính 14 đối tượng “cò”, mỗi đối tượng bị phạt 150.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng tại trước cổng bệnh viện. Rà soát thống kê danh sách hiện nay có 16 phòng khám tư hoạt động tại khu vực BV Ung bướu, trong đó có bảy cơ sở được “cò” đưa bệnh nhân đến, nhiều nhất là cơ sở có bác sĩ làm việc tại BV Ung bướu… Công an đang làm rõ mối quan hệ của một số đối tượng với các phòng khám tư để có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm. (Theo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết hỗ trợ chuyển hóa địa bàn tại khu vực BV Ung bướu và phương hướng trong thời gian tới của Công an quận Bình Thạnh ngày 23-8-2013)