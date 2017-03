Nghỉ lễ: Nhiều tai nạn từ trên trời… rơi xuống!

Là bệnh viện lớn ở TP.HCM, trong hai ngày 30-4 và 1-5, BV Nhân dân 115 chẳng những cấp cứu không ít trường hợp tai nạn giao thông mà còn điều trị nhiều ca tai nạn sinh hoạt.

Cháu làm bà… gãy chân

Nhân ngày giỗ chồng, bà NTL (72 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) đứng trên ghế đốt nhang, gần đó vài đứa cháu nhỏ đang đùa giỡn, chạy nhảy. Bất thình lình đứa cháu sáu tuổi chạy đụng chiếc ghế khiến bà L. ngã nhào. Chẩn đoán cho thấy bà L. bị gãy xương tay, chấn thương nhẹ ở đầu.

Đến nhà bạn chơi, thấy bạn khệ nệ dọn dẹp đống bê tông nên anh DML (20 tuổi, ở quận 12, TP.HCM) phụ một tay, cùng bạn khiêng bê tông dời chỗ khác. Đang khiêng khối bê tông to đùng, bất ngờ người bạn vấp ngã khiến khối bê tông rớt trúng và đè lên chân trái của anh L. Anh L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bàn chân dập nát, gãy xương ngón chân.

Trong lúc sửa chữa quạt đuôi tôm của một chiếc ghe khá lớn, ông HKT (40 tuổi, ở quận 12, TP.HCM) cho quạt chạy thử. Đến gần cánh quạt đang quay để dễ quan sát, bất ngờ ông T. trượt ngã và bị cánh quạt chém một đoạn dài 7 cm ngay chân trái.

Bác sĩ BV Nhân dân 115 đang cấp cứu anh DP do bị nhiều vết chém. Ảnh: TRẦN NGỌC (chụp lúc 8 giờ 30 ngày 1-5)

Ông TVK (42 tuổi, ở quận 10, TP.HCM) đến thăm một người bạn là thợ mộc. Trong lúc người bạn vào nhà lấy nước uống, ông K. mon men xem lưỡi cưa nhỏ đang hoạt động và đút cây gỗ nhỏ vào để lưỡi cưa cắt ngắn. Do rút tay không kịp nên ông K. bị lưỡi cưa cắt đứt ngón tay trỏ.

Rượu vào… máu chảy!

Sau khi nhậu say, ông NĐD (40 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) leo lên gác lửng cách mặt đất khoảng 3 m nằm ngủ. Do gác lửng không có lan can che chắn nên ông D. rớt xuống đất, chấn thương khá nặng ở ngực và đầu.

Nhậu say với bạn bè, anh NĐT (18 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) về nhà cự cãi và bỏ chạy khi bị người anh đuổi đánh. Đang chạy anh T. vướng phải cái ghế, ngã chúi về trước, hai tay đập mạnh vào tủ kiếng. Kết quả anh T. bị nhiều vết cắt sâu, chảy nhiều máu.

Tan chầu nhậu, ông TVM (46 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) được người bạn đưa về nhà. Do ông M. quá say, lại bự con, trong khi đường đi lởm chởm nên người bạn dìu không nổi, trượt ngã. Ông M. té theo, đầu đập trúng cục đá bị chấn thương.

Quê ở tỉnh Bạc Liêu, anh DP (19 tuổi) lên TP.HCM làm việc. Nghỉ lễ, anh cùng người bạn “gầy độ” tại nhà trọ. Lát sau có thêm M. (bạn của người bạn) tham gia. Nhậu một lúc, do anh P. và M. xích mích nên giải tán. Trong lúc anh P. ra ngoài mua thuốc hút thì bất ngờ M. cầm dao chém tới tấp. Anh P. bất tỉnh do mất nhiều máu, đưa vào bệnh viện với các vết chém bên ngực phải dài 5 cm, ngực trái dài 3 cm, hông trái dài 4 cm, cùng vết chém ở vai… Chưa hết, vết chém còn làm đứt gân cơ ở tay trái.

BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết trong ngày 30-4, bệnh viện tiếp nhận hơn 250 ca cấp cứu, trong đó tai nạn giao thông là 72 ca. Riêng tai nạn do sinh hoạt và đả thương gần 40 ca. Có một ca ngộ độc thực phẩm. Ngày 1-5, tính đến 13 giờ, bệnh viện đã tiếp nhận gần 90 ca cấp cứu, trong đó gần 30 ca do tai nạn giao thông, hơn 10 ca tai nạn sinh hoạt và đả thương. “Do nghỉ lễ kéo dài, nhiều người tổ chức đi chơi xa nên tai nạn cấp cứu nói chung không biến động nhiều” - BS Phú cho biết.

BS Phạm Văn Khiêm, Trưởng ca cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết: Ngày 30-4, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận gần 280 ca cấp cứu. Trong đó có trên 100 trường hợp bị tai nạn giao thông, 34 trường hợp do tai nạn sinh hoạt và đả thương. Đến 13 giờ ngày 1-5, bệnh viện tiếp nhận hơn 90 ca cấp cứu, trong đó có 20 ca tai nạn giao thông (bảy ca chấn thương sọ não). Bệnh viện còn tiếp nhận tám trường hợp tai nạn sinh hoạt như té ngã khi đốt nhang; đứt tay, dập chân… khi dọn dẹp nhà cửa. Trong hai ngày lễ, bệnh viện còn điều trị hai ca bị phỏng do nước, do tia lửa điện. Đặc biệt có trường hợp hai cha con cùng bị phỏng xăng trong lúc sửa xe máy.

TRẦN NGỌC