Những bệnh phụ nữ ít mắc hơn nam giới

Hãy đọc nhừng thông tin sức khỏe dưới đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi là phụ nữ.



1.Bệnh Parkinson



Parkinson là căn bệnh do các tế bào não kiểm soát vận động cơ bắp bị thoái hóa dần gây nên. Những tế bào này sản sinh dopamin - một chất có vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu giữa các tế bào. Khi chúng thoái hóa, lượng dopamin sẽ giảm dần trong cơ thể người bệnh, dẫn đến các triệu chứng Parkinson (đi đứng khó khăn, cử động chậm, tay chân cứng và run, cơ mặt bị liệt). Dựa trên kết quả phân tích của 7 cuộc thí nghiệm, các nhà nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Y tế Virginia của Mỹ đã báo cáo rằng khả năng phát triển bệnh Parkinson ở nam giới có tỷ lệ cao hơn nữ giới đến 1,5 lần. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2004 được trình bày trên tạp chí Thần kinh học, Giải phẩu thần kinh và tâm thần học cho biết, sở dĩ có sự khác biệt này là do các estrogen (một loại hormon do cơ quan sinh dục nữ tiết ra) đã bảo vệ phụ nữ chống lại các rối loạn thoái hóa thần kinh. Tuy nhiên, các tác động của nó vẫn còn là điều khó hiểu đối với các nhà nghiên cứu.



2.Bệnh ung thư gan



Một báo cáo từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ vào năm 2010 cho biết, phụ nữ ít có khả năng phát triển ung thư biểu mô tế bào gan (loại phổ biến nhất của ung thư gan) so với nam giới. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới có khả năng mắc căn bệnh này cao hơn nữ giới đến 3 lần. Các nhà nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Bologna ở Ý cũng đã ghi nhận kết quả tương tự trong năm 2001 sau khi tiến hành nghiên cứu trên 417 bệnh nhân người Ý gồm cả nam lẫn nữ, 313 người nam trong số các bệnh nhân nói trên mắc bệnh xơ gan (một yếu tố gây nguy cơ mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào gan) và số còn lại mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào gan là phụ nữ. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Gut. Hơn nữa, những người phụ nữ mắc bệnh ung thư gan lại có thể sống lâu hơn nam giới khoảng vài tháng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Pittsburgh còn phát hiện ra rằng những phụ nữ có khối u không thể phẫu thuật cắt bỏ vẫn có thể sống lâu hơn nam giới khoảng năm tháng. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Hepatology International vào năm 2008.













Ảnh: becomegorgeous.com



Theo ĐÌNH HUỆ (Myhealthnewsdaily.com/PNO)

Theo Viện Ung Bướu quốc gia Mỹ, trong số khoảng 68.000 người tại Mỹ được chẩn đoán có khối u ác tính trong năm 2010 thì gần 39.000 người (57%) là nam giới. Sở dĩ tỷ lệ nữ giới mắc các khối u ác tính thấp hơn là do họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ làn da của mình. Trong một cuộc khảo sát trên 31.428 người Mỹ được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu khoa học tại Centracare Clinic ở Minnesota vào năm ngoái, 11,2% phụ nữ cho biết họ ở trong bóng mát so với 6,2% của nam giới. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Surgery của Mỹ.Phụ nữ dường như ít có khả năng mắc bệnh Barrett thực quản (tình trạng niêm mạc của thực quản bị tổn thương do axít trong dạ dày tiết ra) hơn so với nam giới. Đây là kết quả tìm thấy được do các nhà nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Y tế Texas của Mỹ thực hiện và đã được xuất bản trong cuốn tạp chí Khoa học và Bệnh lý đường tiêu hóa vào năm 2009. Hơn nữa, qua việc kiểm tra tình hình nhập viện của các bệnh nhân bị Barrett thực quản và ung thư thực quản vào năm ngoái, các nhà nghiên cứu khoa học tại Trung tâm y tế VA Portland ở Oregon cho biết, tỷ lệ nam giới mắc căn bệnh này lại cao hơn nữ giới rất nhiều. “Có lẽ các hormone sinh dục nữ đã bảo vệ phụ nữ chống lại bệnh Barrett thực quản nhưng chúng ta vẫn cần nhiều thời gian để nghiên cứu rõ thêm nữa”, đây là nhận định của các nhà nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Regensburg ở Đức đã được xuất bản trong tạp chí Zeitschrift für Gastroenterologie vào năm 2009.Số lượng phụ nữ có khả năng phát triển bệnh ung thư biểu mô hình vảy ở đầu và cổ chỉ bằng 1/3 so với nam giới, đây là kết quả nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí Ung thư CA vào năm 2005. Các nhà nghiên cứu khoa học của Viện Ung Bướu quốc gia Mỹ còn cho biết rằng, những người đàn ông hút thuốc lá sẽ có tỷ lệ mắc bệnh ung thu đầu và cổ cao hơn phụ nữ hút thuốc lá rất nhiều. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Ung thư vào năm 2007. Theo một nghiên cứu khoa học khác được công bố trong tạp chí Ung thư vào năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã cho biết lượng estrogen và progesterone cao có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đầu và cổ, ung thư đường tiêu hóa, ung thư dạ dày và thực quản đối với phụ nữ.