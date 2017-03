Sản xuất nước mắm bằng hóa chất

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa, không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, công nghệ chế biến nước mắm ở đây rất hãi hùng. Nước mắm và máy móc chế biến cất giấu trong khu nhà vệ sinh. Mắm đóng chai thành phẩm được chiết ra từ một bồn chứa 1.000 lít.

Theo lời của các công nhân, bồn chứa nước mắm được hòa chung với khoảng 200 ml hóa chất và đường hóa học để tạo vị đậm đà, ngon miệng. Bình quân mỗi ngày, lò này bán ra thị trường 500 lít nước mắm. Cơ quan chức năng đã thu giữ tại đây trên 4.000 chai nước mắm loại 500 ml đến 1 lít, có dán nhãn mác của các thương hiệu nước mắm nổi tiếng.

Theo thông tin ban đầu, lò sản xuất nước mắm này là của Công ty Chế biến - Xuất khẩu H.M, có trụ sở tại phường An Phú, thị xã Thuận An. Tuy nhiên, khu chế biến lại hoạt động lén lút tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm làm rõ chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý.