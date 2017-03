Thiếu máu có liên quan với tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

Tác giả nghiên cứu Kristine Yaffe, thuộc Đại học California - San Francisco và là thành viên của Viện Thần kinh Hoa Kỳ, nói “Thiếu máu hay gặp ở người lớn tuổi và ảnh hưởng tới 23% số người tuổi từ 65 trở lên”.



Trong nghiên cứu này, 2.552 người tham gia tuổi từ 70-79 được đánh giá về tình trạng thiếu máu và thực hiện các kiểm tra về trí nhớ và tư duy trong 11 năm. Trong số đó, 393 người bị thiếu máu lúc bắt đầu nghiên cứu. Vào thời điểm kết thúc nghiên cứu, 445 người tham gia (khoảng 18%) bị sa sút trí tuệ.









Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy những người bị thiếu máu lúc bắt đầu nghiên cứu tăng gần 41% nguy cơ bị sa sút trí tuệ so với những người không bị thiếu máu. Mối liên quan vẫn giữ nguyên sau khi xem xét các yếu tố khác như độ tuổi, chủng tộc, giới tính và trình độ học vấn. Trong số 393 người bị thiếu máu có 89 người bị sa sút trí tuệ (23%), so với 366 trong số 2.159 người không bị thiếu máu (17%).Yaffe nói “Có một vài lý giải tại sao thiếu máu có thể liên quan với sa sút trí tuệ. Ví dụ, thiếu máu là một chỉ báo của sức khỏe tổng thể kém, hoặc nồng độ ôxy thấp do thiếu máu có thể đóng vai trò. Thiếu ôxy tới não được cho thấy là làm giảm khả năng ghi nhớ và tư duy và góp phần gây tổn thương tế bào thần kinh”.Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Viện Lão hóa quốc gia Hoa Kỳ và Quỹ hỗ trợ sức khỏe Hoa Kỳ.