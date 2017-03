“Thuốc độc” rao bán tràn lan trên mạng

Seduxen và Lexomil là thuốc được phép bán tại các nhà thuốc Tây nhưng phải theo toa của bác sĩ.

Thuốc Seduxen và Lexomil được quảng cáo và rao bán tràn lan trên mạng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Lơ mơ, co giật…

Do công việc quá căng thẳng nên bà NTHM (46 tuổi, ở TP.HCM) bị mất ngủ liên tục. Mặc dù dùng nhiều biện pháp như nghe nhạc, đọc sách… nhưng bà vẫn không thể ngủ lâu. Đôi khi đang ngủ, nghe tiếng động nhẹ là bà giật mình, tỉnh giấc tới sáng. Do mất ngủ kéo dài nên bà M. luôn trong trạng thái mệt mỏi, suy nhược cơ thể…

Phát hiện trên mạng có người rao bán thuốc ngủ cực mạnh nên bà M. liên hệ và mua cùng lúc hai vỉ Seduxen loại 5 mg (10 viên/vỉ), tổng cộng hơn… 1,2 triệu đồng. Do sử dụng nửa viên vẫn không ngủ ngon nên bà M. dùng một viên. Có lần vì muốn ngủ dài, ngủ sâu nên bà M. tăng lên… 1,5 viên. Gần sáng, người nhà phát hiện bà M. có biểu hiện lơ mơ, rối loạn ý thức… nên đưa vào bệnh viện.

Tương tự, ông TVH (48 tuổi, ở Bình Dương) cũng bị mất ngủ do suy nghĩ, lo âu nhiều. Đi điều trị, mặc dù được bác sĩ cho sử dụng một số thuốc an thần nhưng vẫn không tác dụng. Đọc được quảng cáo bán thuốc ngủ cực mạnh trên mạng, ông liên hệ mua một lọ Lexomil 30 viên với giá 1,7 triệu đồng. Vì muốn ngủ ngon, ngủ sâu, lại nghĩ mình cao lớn, to con, nặng ký, cần liều thuốc tương ứng nên ông H. uống một lúc… hai viên. Ông H. được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê, co giật, hạ thân nhiệt…

Mua “thuốc độc” bao nhiêu cũng có

Từ mẩu quảng cáo tại địa chỉ một trang mạng có nội dung: “Nhà thuốc Tây Nhân Sinh cung cấp một số thuốc an thần, thuốc ngủ như Seduxen, Lexomil…”, chúng tôi liên hệ với ông Hoàng qua số điện thoại bàn.

Lấy lý do mất ngủ triền miên, tôi hỏi mua Seduxen và Lexomil. Ông Hoàng cho biết cả hai loại thuốc có tác dụng như nhau, tuy nhiên Seduxen có nguy cơ gây độc cao hơn. “Seduxen giá 642.000 đồng/vỉ/10 viên. Còn Lexomil có hai giá: 1,2 triệu đồng/lọ/20 viên và 1,7 triệu đồng/lọ/30 viên” - ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho biết các hiệu thuốc Tây thuộc… cấp thấp nên không được phép bán hai loại thuốc trên. Chỉ nhà thuốc cấp cao mới được phép bán. Lúc đầu ông Hoàng từ chối bán cùng lúc hai lọ Lexomil vì sợ tôi sử dụng vào mục đích khác. Trao đổi một hồi, lấy lý do tôi là khách mới, muốn thêm mối quen nên ông Hoàng đồng ý bán cho tôi hai lọ Lexomil. Tôi thay đổi ý định, mua một lọ Lexomil và một vỉ Seduxen cũng được ông Hoàng chấp nhận. “Mua một vỉ Seduxen được tặng thêm 20 viên thuốc có tác dụng giảm độc tố. Cả Seduxen và Lexomil mỗi lần chỉ nên uống nửa viên hoặc một viên. Muốn tăng hiệu quả thì uống liều… cao hơn” - ông Hoàng hướng dẫn.

Khi tôi đề nghị được mua thuốc ngay tại nhà thuốc Tây Nhân Sinh, ông Hoàng cương quyết từ chối. Ông nói sẽ có người mang thuốc giao tận địa chỉ của khách hàng rồi mới nhận tiền. “Kho thuốc tuyệt mật, không tiếp người lạ. Hơn nữa có hơi người, thuốc sẽ bị ảnh hưởng chất lượng (?!)” - ông Hoàng giả lả.

Từ thông tin bán thuốc ngủ cực mạnh chuyên điều trị mất ngủ, chúng tôi liên hệ ông Khanh qua số điện thoại 093887… So giá cả thì thuốc ông Khanh rẻ hơn ông Hoàng nhiều: Lexomil giá 350.000 đồng/lọ/30 viên, còn Seduxen giá 200.000 đồng/vỉ/10 viên. “Đảm bảo thuốc thiệt, nhập từ Pháp và Hungary. Nguồn thuốc có người bỏ mối đàng hoàng” - ông Khanh thuyết phục.

Ông Khanh khuyên tôi nên sử dụng cùng lúc… hai loại Seduxen và Lexomil thì mới hiệu quả. Theo ông Khanh, do nhiều người mua nên Lexomil đã hết hàng, phải chờ vài ngày. Nghe tôi đăng ký mua hai vỉ Seduxen và hai lọ Lexomil, ông Khanh đồng ý và hứa sẽ giao hàng tận nơi.

Bán thuốc phải có toa của bác sĩ

Dược sĩ Huỳnh Hiền Trung, Trưởng khoa Dược BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết Seduxen và Lexomil là thuốc được phép bán tại các nhà thuốc Tây nhưng phải theo toa của bác sĩ.

Theo ông Trung, hai loại thuốc trên được sử dụng khi bệnh nhân rơi vào trạng thái thần kinh bị kích thích, căng thẳng, lo âu, mất ngủ… “Giá mỗi viên thuốc nói trên chưa tới 2.500 đồng, trong khi giá rao bán trên mạng hơn 60.000 đồng/viên là quá mắc” - ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, sử dụng thường xuyên Seduxen và Lexomil có nguy cơ gây nghiện, ảo giác, hoang tưởng, rối loạn ý thức. Nếu dùng quá liều, nguy cơ ngộ độc rất dễ xảy ra với các biểu hiện lơ mơ, co giật, hôn mê, hoa mắt, giảm trương lực cơ… “Mức độ ngộ độc tùy vào lượng thuốc sử dụng. Tuy nhiên, sử dụng hơn một viên Seduxen hoặc Lexomil trong một lần đã là quá liều, dễ rơi vào ngưỡng ngộ độc” - ông Trung lưu ý.

TS Nguyễn Hữu Đức, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng người bị hô hấp nặng, suy gan nặng, bị hội chứng ngừng thở khi ngủ… thì không được sử dụng Seduxen hoặc Lexomil. Người nghiện rượu, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú cũng không được dùng hai loại thuốc trên. Nếu dùng, phải được bác sĩ theo dõi sát sao.

Theo ông Đức, khi mất ngủ cần được điều trị và chỉ sử dụng những loại thuốc được bác sĩ chỉ định với liều lượng thích hợp.

Nhà thuốc của Phòng khám đa khoa Nhân Sinh không tùy tiện bán thuốc Seduxen và Lexomil. Những người lợi dụng danh nghĩa Phòng khám Nhân Sinh để quảng cáo và bán các loại thuốc thuộc nhóm buộc kê đơn là vi phạm pháp luật. Ông HOÀNG CÔNG MINH, Giám đốc Phòng khám đa khoa Nhân Sinh (quận Gò Vấp, TP.HCM)

