Thượng mã phong - Sự thật về những cái chết trên bụng vợ

Nguyên nhân của thượng mã phong Thượng mã phong chưa được xếp là một bệnh, được ghi lại trong sử sách. Nhưng qua thực tế ít ỏi, các bác sĩ cho rằng, thượng mã phong có thể xảy ra khi: Thứ nhất, người chồng đi xa về mệt, sinh hoạt tình dục ngay. Thứ hai là bệnh nhân bị cảm lạnh theo kiểu thoát dương, dương hư. Thứ ba là người đàn ông trong thời kỳ bị thoát dương do khí kém vì mắc bệnh gì đó. Thứ tư là đàn ông do ăn uống no, say bia rượu, khi sinh hoạt cũng sinh ra thoát dương. Trong đông y, chứng thoát dương được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc đàn ông dễ bị thượng mã phong. Đông y lý giải dương thuộc về khí. Khí thoát thì dương thoát. Khi cơ thể yếu, dương dễ thoát, kéo theo người lạnh, chân tay lạnh. Khi cơ thể khí huyết kém, sự ngưng trệ trong cơ thể kém theo, nếu giao hợp, cộng thêm xuất tinh nữa, sẽ kéo theo sự yếu đi rõ rệt và người đàn ông bị ngất trên người vợ. Cơ chế của thượng mã phong cũng được lý giải theo cách khác: đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể: Chuyện ấy giải toả xung năng, làm giảm stress, bớt mệt mỏi… nhưng khi cơ thể yếu mà hoạt động tình dục mạnh, lúc cao trào càng mạnh, thì tim đương nhiên phải hoạt động mạnh, thần kinh phải kích thích, vỏ não hưng phấn quá độ. Lúc đó, cơ thể sẽ tìm cách hãm lại bằng cách gây ra ức chế. Nhưng nếu sự ức chế đó quá mạnh, lan toả ra, nó sẽ làm dừng lại toàn bộ hoạt động của cơ thể, trong đó có tim, dẫn tới người đàn ông bị bất tỉnh”. Do đó, người đàn ông mắc một số bệnh lý như cao huyết áp, bệnh tim… càng có nguy cơ bị thượng mã phong.